Konkurs Chopinowski. Wieczorem poznamy zwycięzcę oraz laureatów konkursu

Fot. Dariusz Gorajski

Poniedziałek jest ostatnim dniem przesłuchań finałowych XIX Konkursu Chopinowskiego. Tego dnia poznamy także zwycięzcę oraz laureatów konkursowych zmagań.

REKLAMA

W trwającym od soboty finale XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina występuje jedenastu pianistów z siedmiu krajów. W tym gronie znalazł się reprezentujący Polskę Piotr Alexewicz, a także Kevin Chen (Kanada), David Khrikuli (Gruzja), Shiori Kuwahara (Japonia), Tianyou Li (Chiny) oraz Eric Lu (Stany Zjednoczone), Tianyao Lyu (Chiny), Vincent Ong (Malezja), Miyu Shindo (Japonia), Zitong Wang (Chiny) i William Yang (Stany Zjednoczone).

Ostatecznym sprawdzianem dla finalistów konkursu jest wykonanie Poloneza-Fantazji op. 61 oraz - do wyboru - jednego z koncertów fortepianowych Fryderyka Chopina: e-moll lub f-moll. Pianistom towarzyszy Orkiestra Filharmonii Narodowej pod batutą Andrzeja Boreyki.

Zwycięzcę XIX Konkursu Chopinowskiego poznamy w poniedziałek wieczorem. Dzień później odbędzie się gala wręczenia nagród i pierwszy z trzech koncertów laureatów; dwa kolejne koncerty laureatów zaplanowano na 22 i 23 października.

Sześciorgu najwyżej ocenionym uczestnikom finału zostaną przyznane nagrody główne oraz tytuł laureata. Zdobywca I nagrody otrzyma 60 tys. euro i złoty medal, II nagrody - 40 tys. euro i srebrny medal, III nagrody - 35 tys. euro i brązowy medal. Laureaci IV, V i VI nagrody otrzymają kolejno 30 tys., 25 tys. i 20 tys. euro. Pozostałym finalistom zostaną przyznane równorzędne wyróżnienia w wysokości 8 tys. euro.

XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Polska Agencja Prasowa jest partnerem medialnym konkursu.

Copyright

REKLAMA