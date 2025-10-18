Strefa Melomana na Wałach Chrobrego na finał Konkursu Chopinowskiego

Fot. Anna Gniazdowska

Na Wałach Chrobrego w Szczecinie od 18 do 20 października dostępna jest Strefa Melomana, przygotowana z okazji XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

W programie m.in.: transmisje na żywo z finałowych przesłuchań i gali wręczenia nagród, koncerty plenerowe i recitale pianistów, spotkania z artystami, projekcje filmowe oraz kreatywne warsztaty dla dzieci. Strefa działała w godzinach 10-22.

Konkurs Chopinowski odbywa się w Warszawie w dniach 2–23 października. Finały będą transmitowane właśnie do Stref Melomana. W Szczecinie lokalizacja strefy to Wały Chrobrego.

Dla melomanów to szansa, by poczuć ducha Konkursu także poza salą koncertową.

