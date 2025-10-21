Eric Lu zwycięzcą XIX Konkursu Chopinowskiego. Piotr Alexewicz laureatem V nagrody

Fot. Dariusz Gorajski

Amerykanin Eric Lu - decyzją jury pod przewodnictwem Garricka Ohlssona – został zwycięzcą XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Reprezentujący Polskę Piotr Alexewicz został laureatem V nagrody. To spełnienie marzenia, jestem bardzo wzruszony - powiedział po werdykcie Lu.

REKLAMA

Przewodniczący jury Garrick Ohlsson przed ogłoszeniem wyników powiedział, że dyskusja była bardzo ożywiona. - Ostatecznie udało się pokonać wszystkie przeszkody i mamy wspaniałe wyniki konkursu - ocenił.

Dyrektor konkursu i Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina dr Artur Szklener odczytał werdykt.

I nagrodę i złoty medal otrzymał Eric Lu (Stany Zjednoczone), II nagrodę i srebrny medal – Kevin Chen z Kanady, a III nagrodę i brązowy medal – Chinka Zitong Wang.

IV nagrodę (ex aequo) otrzymały Chinka Tianyao Lyu i Japonka Shiori Kuwahara. V nagroda (również ex aequo) trafiła do Piotra Alexewicza i Vincenta Onga z Malezji. VI nagrodę przyznano Williamowi Yangowi ze Stanów Zjednoczonych.

Pozostali finaliści XIX Konkursu Chopinowskiego - Gruzin David Khrikuli, Japonka Miyu Shindo i Chińczyk Tianyou Li - otrzymali równorzędne wyróżnienia ufundowane przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

Tuż po ogłoszeniu wyników zwycięzca Eric Lu wyznał, że nie ma słów, aby oddać to, co teraz czuje. – To spełnienie marzenia, jestem bardzo wzruszony – podkreślił. Lu w XVII Konkursie Chopinowskim 10 lat temu był laureatem IV nagrody.

Pianista podziękował jurorom „za zaszczycenie go tą nagrodą”. – Dziękuję również wszystkim miłośnikom Chopina na całym świecie – dodał.

Marcin Majchrowski z Programu II Polskiego Radia ocenił, że werdykt jurorów to zdecydowanie zaskoczenie. - Nie można mówić o zachwycie, dlatego że pianistyka Erica Lu, choć bardzo dobra, osobista, wyrafinowana, to jednak w tym roku - w odróżnieniu od tego, jak prezentował się 10 lat temu - skręciła w inną stronę, jego myślenie o Chopinie i wizje chopinowskie. Pamiętamy poziom tamtego konkursu sprzed 10 lat i konkursu sprzed czterech lat, tutaj inaczej to wszystko wygląda. Ale to decyzja jurorów, oni biorą za nią odpowiedzialność - zaznaczył.

Przyznano także nagrody specjalne. Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków otrzymał Yehuda Prokopowicz z Polski; Nagrodę Filharmonii Narodowej za najlepsze wykonanie koncertu – Chinka Tianyao Lyu; Nagrodę Krystiana Zimermana za najlepsze wykonanie sonaty – Chinka Zitong Wang; Nagrodę Towarzystwa im. Fryderyka Chopina za najlepsze wykonanie poloneza – Tianyou Li z Chin, a Nagrodę im. Belli Davidovich za najlepsze wykonanie ballady – Adam Kałduński z Polski.

W trwającym od soboty do poniedziałku finale XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina wystąpiło 11 pianistów z siedmiu krajów.

XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Polska Agencja Prasowa jest partnerem medialnym konkursu.

Copyright

REKLAMA