Księgarnia Fika kończy działalność

O zamknięciu lubianej przez szczecinian księgarni Fika poinformowała jej właścicielka - Małgorzata Narożna. Fot. Ewelina Prus Fotografia/archiwum

To jedno ze znanych i lubianych miejsc na mapie Szczecina. Księgarnia Fika, którą pokochały dzieci i dorośli, niebawem zostanie zamknięta. Jej właścicielka nie zamierza jednak rezygnować z dotychczasowej działalności kulturalnej i chce kontynuować swoje projekty.

Informację o tym, że Fika zostanie zamknięta Małgorzata Narożna przekazała w rozmowie z "Biblioteką Analiz". Umieściła też wpis na Facebooku.

- Jestem pełna radości i wdzięczności za niespełna 10 lat pracy księgarskiej w Szczecinie - dziękuję Wam. 13 grudnia jest ostatnim dniem pracy w księgarni FiKa przy ul. Wielkopolskiej 19 - napisała.

To duża strata dla rynku księgarskiego w Szczecinie. Zostało już niewiele autorskich księgarni, a Fika była pierwszą, która prowadziła sprzedaż głównie literatury dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo, Małgorzata Narożna była aktywnie zaangażowana w animację kultury i promocję czytelnictwa. Organizowała Fikuśny Festiwal Literatury, spotkania autorskie, warsztaty. Otrzymała w tym roku Nagrodę Artystyczną Miasta Szczecin. Sprowadzała do Szczecina znanych i lubianych autorów.

Pierwsza księgarnia Fika mieściła się w budynku Muzeum Narodowego przy Wałach Chrobrego, potem przy Alei Fontann, ostatecznie lokal przeniesiony został do willi przy ulicy Wielkopolskiej na terenie Ogrodów Śródmieście. Jak podaje Małgorzata Narożna, księgarnia będzie otwarta do 13 grudnia. To symboliczna data, bo właśnie wtedy obchodzony jest Dzień Księgarza. Zapowiada, że dalej będzie zajmować się upowszechnianiem czytelnictwa i literatury. Podczas nadchodzącej Nocy Księgarń (piątek, 13 października) czytelnicy Fiki spotkają się między innymi z Marcinem Szczygielskim i Markiem Stelarem. ©℗

(aj)