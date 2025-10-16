„Madama Butterfly” powraca. Mamy bilety dla Czytelników!

„Madama Butterfly” to jedno z najsławniejszych dzieł w repertuarze operowym. Fot. mat. organizatora

Na scenę Opery na Zamku w Szczecinie wraca opera Giacoma Pucciniego „Madama Butterfly” w reżyserii Pii Partum, pod batutą Vladimira Kiradjieva, jedna z najsłynniejszych oper świata.

Widzowie zobaczą ją w sobotę 18 października o godz. 19 i w niedzielę 19 października o godz. 18. „Madama Butterfly” to melodramat wszech czasów i najgłębszy psychologicznie portret kobiety w operowej literaturze. Wysmakowana brzmieniowo, multikolorowa partytura Giacoma Pucciniego opowiada dramatyczną historię związku japońskiej gejszy i porucznika amerykańskiej marynarki, a sposób jej oddziaływania podobny jest poetyce obrazu filmowego.

Dla naszych czytelników mamy dwa podwójne zaproszenia. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 7248 z hasłem: kurier.opera Na SMS-y czekamy tylko dzisiaj (16.10). Zaproszenie otrzymają osoby, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 12. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

