Koncert prezydencki. Czułe struny

Tradycją stał się już coroczny styczniowy koncert, na który zaprasza szczecińska filharmonia wraz z prezydentem Szczecina. Zatem w sobotę podczas „Koncertu prezydenckiego” zabrzmią „Czułe struny” Natalii Kukulskiej. Projekt, który swoją premierę koncertową miał właśnie w złotej sali, zdobył uznanie krytyków i melomanów, stając się bez wątpienia jednym z najważniejszych i największych wydarzeń artystycznych ostatniego roku. Początek o godz. 19.

Projekt „Czułe struny” to zbiór dzieł Fryderyka Chopina wybranych przez Natalię Kukulską w porozumieniu z najlepszymi polskimi aranżerami. Stały się one materiałem nowych opracowań. Powstałe wersje to utwory symfoniczne o rozbudowanym charakterze w zakresie użytych środków i instrumentacji. To jednak nie wszystko. Kompozycje otrzymały też zupełnie nowe warstwy tekstowe. Za stronę liryczną utworów odpowiada Natalia Kukulska oraz zaproszone przez nią do współpracy cenione autorki: Kayah, Mela Koteluk, Gaba Kulka, Natalia Grosiak oraz Bovska. Każdy z pięciu aranżerów opracował dwa utwory – mowa o wybitnych osobowościach: Adamie Sztabie, Krzysztofie Herdzinie, Nikoli Kołodziejczyku, Pawle Tomaszewskim oraz Janie Smoczyńskim.

(MON)