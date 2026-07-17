Klimat miejskiej nocy. Zagrają Łona, Konieczny i Krupa

Fot. DK Słowianin

W piątek o g. 20 w Domu Kultury „Słowianin” w Szczecinie zagrają Łona, Andrzej Konieczny i Kacper Krupa, autorzy albumu „TAXI”.

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„TAXI” to opowieść o mieście, ludziach i Polsce ostatnich trzech dekad widzianych zza szyby taksówki. To spotkanie rapu, jazzu i nocnej narracji, w której Łona z reporterską uważnością przygląda się codzienności, sięgając po autentyczne historie taksówkarzy, taksówkarek i ich pasażerów. Muzykę współtworzą Andrzej Konieczny i Kacper Krupa ze składu Siema Ziemia, budując hipnotyczny, pełen napięcia i melancholii klimat miejskiej nocy.

Marek Fall na portalu newonce napisał: „Łona – wychodząc od projektu społeczno-artystycznego prowadzonego przez Zuzannę Głowacką – umieszcza jeszcze na tej mapie Szczecin. A przy tym – ustami jednego z bohaterów – odnotowuje, że żadnego dotąd filmu czy serialu nie zrealizowano według faktów o fachu cierpa. Z miejsca staje się jasne, że ten kurs jest kursem właściwym. Pozwala Łonie stworzyć galerię postaci, skonstruować przewrotny storytelling, nakreślić humoreskę, zadumać się nad sprawami ostatecznymi. Raper przyjmuje pozycję narratora, ale też wciela się w role. Pochyla się nad mikrohistoriami, które ważą częstokroć tyle, ile ważyć potrafi samo życie; zdarza mu się jednak również spoglądać za szybę, gdzie toczy się historia w skali makro. Osadzone zostaje to w ramach sugestywnego konceptu”.

(as)

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