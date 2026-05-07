Czwartek, 07 maja 2026 r. 
Wszystkie wcielenia Łony. Popularny raper zostaje radcą prawnym

Data publikacji: 07 maja 2026 r. 21:51
Ostatnia aktualizacja: 07 maja 2026 r. 21:53
Adam "Łona" Zieliński (z lewej) złożył ślubowanie i został radcą prawnym. Fot. KIRP  

Raper. Honorowy Ambasador Szczecina. Reżyser. Organizator debaty o szczecińskiej kulturze. A teraz radca prawny. Adam "Łona" Zieliński ma wiele twarzy.   

W czwartek szczeciński oddział Krajowej Izby Radców Prawnych ogłosił w mediach społecznościowych: "Z radością informujemy, że ślubowanie złożył od dzisiaj radca prawny, a wcześniej i obecnie znany artysta muzyczny, Adam Zieliński (pseudonim artystyczny ŁONA). Witamy Pana Mecenasa w naszym gronie i życzymy samych sukcesów zawodowych na scenach teatru prawa i muzycznych". 

Adam Zieliński ukończył prawo na Uniwersytecie Szczecińskim. Zgłębiał tę dziedzinę równolegle do kariery muzycznej. Jego specjalnością jest prawo własności intelektualnej. Ukończył aplikację radcowską. Pracował jako aplikant w kancelarii prawniczej. Składając ślubowanie w KIRP, zdobył pełnię uprawnień. 

- Spośród wszystkich korporacji radcowska wydawała mi się najsympatyczniejsza. Radcy prawni wydają mi się najfajniejsi - mówił w wywiadzie dla koła naukowego studentów prawa na US.  

"Łona" najbardziej znany jest jako raper. Zadebiutował w 2001 płytą "Koniec żartów", którą nagrał razem z producentem muzycznym Webberem, z którym potem przez długie lata tworzył artystyczny duet. Jest jednym z najbardziej szanowanych przedstawicieli hip-hopu w skali kraju, i to od wielu lat. 

Za ostatni album "Taxi", nagrany trzy lata temu razem z Andrzejem Koniecznym i Kacprem Krupą, został nagrodzony Paszportem Czytelników "Polityki". Okrzyknięto go wtedy "Markiem Koterskim polskiego rapu". 

W 2020 roku Łona i Webber zostali Honorowym Ambasadorami Szczecina. 

Rok temu Adam Zieliński zadebiutował jako reżyser. Nakręcił krótkometrażówkę "Poniedziałek: paprotka".  

W tym roku był jednego z organizatorów wielkiej debaty o kondycji szczecińskiej kultury pod hasłem "Kultura wolności".  ©℗

(as)

Komentarze

kurier codzienny
2026-05-07 22:09:24
ja go znam z 8 gwiazdek , hasło pochodzące z rosji i propagowane tutaj jak sie okazało przez 5 kolumnę.Mozliwe że robił to dla poklasku tzw srodowiska kultury .A dla decydentów 5 kolumny został takim cynglem.Co do kultury jacy twórcy taka kultura.
