Artyści zapraszają na „Kulturę wolności”

Szczecińscy artyści w piątku na Dworcu Głównym w Szczecinie przekonywali, że są zjednoczeni i chcą zaproponować własną wizję polityki kulturalnej. Fot. Alan Sasinowski

Szczecińscy artyści połączyli siły i zapraszają wszystkich mieszkańców na kongres „Kultura wolności”. Chcą podczas tej imprezy zaproponować rozwiązania, dzięki którym stolica Pomorza Zachodniego stanie się miastem ciekawszym, lepiej realizującym swoje możliwości.

- Jest taka teza: Szczecin ma duży potencjał, ale słabo z niego korzysta. Trudno nie zgodzić się z tą tezę. Trudno nie zgodzić się z tym, ze ostatnie miesiące czy nawet lata znaczyły duże kryzysy w zarządzaniu kulturą w Szczecinie. Te kryzysy miały jednak jeden dobry skutek: skonsolidowały środowisko. Stąd "Kultura wolności" - mówił raper Adam "Łona" Zieliński podczas piątkowej konferencji prasowej na szczecińskim Dworcu Głównym. - Chcemy zrobić przestrzeń na mówienie o kulturze, która nie jest kosztem, tylko inwestycją. I tą najmądrzejszą z mądrych, bo inwestycją w mieszkańców. Chcemy też odwrócić myślenie o Szczecinie. Nasze miasto nie musi być tylko odbiorcą sygnałów i impulsów z innych ośrodków, może być też punktem wyjścia dla energii, która jest twórcza, oryginalna, pochodzi stąd, z różnorodnej szczecińskiej tożsamości.

Andrzej Witczak z Trafostacji Sztuki powiedział, że instytucja, którą reprezentuje, będzie przez dwa dni domem dla "Kultury wolności". Według niego współpraca środowisk - artystycznych, akademickich - jest niezwykle ważna i może przynieść dobre owoce. Poinformował, że w programie zaplanowano panele poświęcone kwestiom bytowym artystów, stypendiom, temu, jak kultura w Szczecinie działa. A także panel dotyczący modelu finansowania artystów.

- Chcemy też przypomnieć potencjał szczecińskiej kultury - mówił Michał Starkiewicz z Fundacji Generator Sztuki. - Będzie schowcase multidyscyplinarny "Szczecin Główny", który wychodzi od muzyki. Będziemy spotykać się głównie w Domu Kultury "Słowianin".

- Przygotowaliśmy warsztaty choreograficzne, z emisji głosu, z budowania marki osobistej - przekazał Tomasz Lewandowski z Teatru Lalek "Pleciuga".

Producent filmowy Rafał Bajena stwierdził, że "Kultura wolności" oznacza przestrzeń, w której wszystkim daje się możliwość wypowiedzenia się, stawia na równi twórców i odbiorców. I zaprosił na specjalne wydarzenie "Preludium" w środę o g. 19 w Bałtyckim Porcie Kultury na Łasztowni. Zagra Balic Neopolis Quartet, będzie śpiew, będą sztuki wizualne i wiele więcej.

- Kultura wynika ze współpracy międzyludzkiej, nie z narzuconych form - ocenił artysta.

- Mamy dużo pomysłów. Chcemy o nich porozmawiać. Wysłuchać też mądrzejszych od siebie. Po to są grupy robocze - aby spokojnie porozmawiać i wymyślić jakieś rekomendacje. To nie jest kwestia kilku prostych odpowiedzi. Jesteśmy nastawieni na długi marsz - ogłosił Adam "Łona" Zieliński.

Efektem "Kongresu Kultury" ma być dokument, który zostanie przedstawiony szczecińskim decydentom i mieszkańcom.

Główne wydarzenia zaplanowano na 29 (czwartek), 30 (piątek) i 31 (sobota) stycznia. 29 i 30 stycznia impreza rozpocznie się o g. 12 w Trafostacji Sztuki. W sobotę o g. 10 zaplanowano w Filharmonii Szczecin otwarte warsztaty poświęcone kulturze. O g. 13 impreza przeniesie się do Zamku Książąt Pomorskich.

Mile widziani są wszyscy szczecinianie. Pełny program znajduje się na stronie kulturawolnosci.org.

Organizatorzy wydarzenia to Generator Sztuki, TRAFO i Teatr Lalek „Pleciuga”. ©℗

Alan Sasinowski

