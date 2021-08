Kino pod chmurką na Niebuszewie i w Śródmieściu. Obejrzyj filmy na podstawie Lema!

W Polsce i zagranicą na podstawie twórczości Stanisława Lema powstają książki, filmy, spektakle, seriale, a nawet opery. W ten weekend będzie okazja obejrzeć kilka produkcji filmowych inspirowanym prozą wspomnianego pisarza. Będą to darmowe seanse „pod chmurką” na szczecińskich podwórkach/oficynach. "Zapraszamy okolicznych mieszkańców, ale i przypadkowych przechodniów, miłośników science fiction oraz tych wszystkich, którzy ten gatunek pragną poznać" - zachęcają organizatorzy, czyli Dom Kultury 13 Muz.

W sobotę pokaz zaplanowany jest na trawniku pomiędzy blokami przy ulicach: M. Rodziewiczówny i E. Orzeszkowej, natomiast w niedzielę - na podwórku przy ulicach: M. Langiewicza 1 i Ks. Bogusława X 27. Oba seanse rozpoczną się o godz. 20. Uwaga! Na pokazy trzeba przyjść z własnymi krzesłami, taboretami, leżakami albo innymi siedziskami. Dla osób, które przyjadą z dalszych rejonów Szczecina, organizatorzy przygotują nieco leżaków.

W programie weekendowym pokazów będą te filmy: „Powrót”, reż. Anna Błaszczyk, Polska, Niemcy 2008, czas trwania - 8 minut, „Maska”, reż. Stephen Quay, Timothy Quay, Polska 2010, 23 min, „Przypadek Ijona Tichego”, reż. Lech Raczak, Polska 1999, 45 min, „Przekładaniec”, reż. Andrzej Wajda, Polska 1968, 35 min.

"Powrót" opowiada historię kanciastego Astronauty, który po latach spędzonych w przestrzeni kosmicznej, powraca na "ziemię". Wiele rzeczy bezpowrotnie zmieniło swój kształt. A jednak nie wszystko! To film trochę przewrotnie o tym, co się nie zmienia w czasie i przestrzeni.

"Maska" to film animowany reżyserów i animatorów lalkowych, braci Quay, z muzyką Krzysztofa Pendereckiego i głosem Magdaleny Cieleckiej. Akcja tej produkcji toczy się w zaawansowanym technologicznie, ale jednocześnie feudalnym świecie. Piękna Duenna została stworzona po to, aby wypełnić pewną misję. Jednakże będzie musiała dokonać wyboru, pomiędzy wywiązaniem się z zadania do którego została powołana a miłością.

„Przypadek Ijona Tichego” to spektakl Lecha Raczaka, współtwórcy Teatru Ósmego Dnia, oparty na "Teście pilota Pirxa". Tichy - pilot galaktyczny odwiedza wynalazcę Korkorana. Demonstracja sztucznych egzystencji, wynalazku Korkorana, zmienia się w filozoficzny wykład o złudności naszego bytu. W obsadzie m.in. Krzysztof Bauman, Robert Więckiewicz, Tadeusz Janiszewski, Paulina Chałupka.

No i wreszcie „Przekładaniec” - zrealizowana pod koniec lat 60. nowela filmowa opowiada o wydarzeniach rozgrywających się w przyszłości, u progu XXI wieku. "Bohaterem filmu jest kierowca rajdowy, Richard Fox. Wielokrotny medalista, zdobywca wielu nagród odnosi sukcesy wraz ze swym bratem, Thomasem, który świetnie się sprawdza w roli pilota. Udział w kolejnym ważnym rajdzie samochodowym kończy się tragicznie. Bracia ulegają groźnemu wypadkowi i z poważnymi obrażeniami trafiają do kliniki prowadzonej przez genialnego doktora, specjalizującego się w przeszczepach ludzkich organów. Ofiary tragicznej katastrofy zostają poddani skomplikowanym operacjom. Niestety, obydwu mężczyzn nie udaje się ocalić. Doktor ratuje życie jedynie Richardowi, który, jak się okazuje, ma przeszczepionych wiele organów Thomasa. Gdy żona zmarłego próbuje uzyskać należne jej odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego, wybucha skandal. Firma postanawia wypłacić zaledwie 30 procent całej sumy, uzasadniając decyzję tym, że pochowano jedynie część zmarłego. Reszta narządów Thomasa "żyje" i normalnie funkcjonuje w ciele jego brata" - czytamy na portalu filmpolski.pl. Oto obsada filmu: Bogumił Kobiela – Ryszard Fox, kierowca rajdowy, Ryszard Filipski – mecenas Harvey, adwokat, Anna Prucnal – bratowa Foksa, Jerzy Zelnik – doktor Burton, Piotr Wysocki – doktor Benglow, psychoanalityk Foksa.

(MON)