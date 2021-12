Jubileuszowe plany Opery na Zamku. Będą premiery i recitale

- Od 65 lat rozbrzmiewają tu razem muzyka i śpiew. Ja, który jako dziecko przychodziłem na operetki, mam do tej instytucji stosunek sentymentalny. Opera na Zamku nie jest już tylko miejscem, w którym spotykają się szczecinianie, jest już autentycznie instytucją, grupą ludzi, która sławi Szczecin, „ściąga” do Szczecina melomanów nie tylko z Polski, w dużej części z Niemiec. Ale też jej twórczość jest dostrzegana na niwie krajowej i ogólnoeuropejskiej – mówił Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, na konferencji prasowej, na której zdradzono plany z okazji 65. urodzin Opery na Zamku.

Mierzenie się z kolosem

Jubileuszowy rok szczecińska instytucja rozpocznie 1 stycznia koncertowym wykonaniem „Krainy uśmiechu” Franza Lehára, ale z reżyserią.

– Orkiestra i chór będą na scenie, jednak soliści wystąpią w kostiumach, będą także elementy scenografii, projekcji. To będzie nawiązanie do przeszłości teatru, którego początki są związane z tym tytułem. Są to też moje początki, bo pierwszym w życiu spektaklem operowym, którym kierowałem, była właśnie „Kraina uśmiechu”, więc trochę ta historia zatacza koło. Spektakl będzie reżyserowała Natalia Babińska, z którą od wielu lat współpraca jest bardzo owocna, więc sądzę, że wszystkich naszych gości czeka bardzo ciekawe wydarzenie – mówił Jerzy Wołosiuk, dyrektor artystyczny Opery na Zamku.

– Kolejne wydarzenia to premiery. 19 marca 2022 roku pokażemy „Króla Rogera” Karola Szymanowskiego. Można dyskutować, czy będzie to największa premiera w historii tego teatru muzycznego, ale z wielu punktów widzenia, trudności partytury, kosmosu Szymanowskiego, ale również liczby osób, które wystąpią na scenie – na pewno. Zaprosiliśmy bowiem do współpracy chór z Teatru Vorpommern i chór dziecięcy. Jest to dla mnie ukochane dzieło. Dodatkowo, co ważne, po raz pierwszy wykonywane w Szczecinie. W ogóle rzadko kiedy teatry, które mają ograniczony liczbowo zespół, decydują się na wystawienie tego tytułu. Najczęściej jest to domena największych oper. Tak więc mierzymy się z kolosem, muzycznym i inscenizacyjnym. Spektakl wyreżyseruje Rafał Matusz, ja obejmę kierownictwo muzyczne.

Recitale, gala, festiwal, turniej

Kolejna premiera, 7 maja 2022 roku, to spektakl baletowy pt. „Mały Książę”, w choreografii Lucyny Zwolińskiej (kierownika baletu Opery na Zamku) do muzyki oryginalnej, stworzonej przez Gabriele Basilico. Co jeszcze zaplanowane jest w jubileuszowym roku?

– Już 15 stycznia 2022 roku pokażemy kolejny recital naszych śpiewaków z cyklu przygotowywanego podczas pandemii. Wystąpi Joanna Tylkowska-Drożdż z Olgą Bilą wraz z włoskim repertuarem – mówił. J. Wołosiuk.

– Ważnym wydarzeniem będzie recital Iwony Sobotki i Marka Ruszczyńskiego 21 maja 2022 roku. 11 czerwca 2022 roku odbędzie się nasz cykliczny koncert „Tym, którzy nie powrócili z morza…”, ale będzie miał nieco inny wymiar. Będzie on okraszony zamówieniem kompozytorskim, czyli pieśnią na mezzosopran i orkiestrę, zamówioną u Michała Dobrzyńskiego, kompozytora operowego pochodzącego ze Szczecina. Warto też wspomnieć o Polsko-Niemieckich Dniach Teatru, które odbędą się 1 czerwca 2022 roku w Schwedt, 3 czerwca w Greifswaldzie, a 6 czerwca w Szczecinie. Trzy teatry zaprezentują swoje produkcje skierowane głównie do młodego widza, widza familijnego. Na zakończenie sezonu odbędzie się Gala Operowa. 25 i 26 czerwca 2022 roku zaprezentowane będą fragmenty oper, które weszły do tej pory do repertuaru Opery na Zamku. Specjalnym gościem będzie Małgorzata Walewska. Oprócz naszych śpiewaków wystąpi również Justyna Khil, która otrzymała nagrodę Opery na Zamku podczas niedawnego konkursu imienia Bogdana Paprockiego. Wykona finałową partię „Halki” Stanisława Moniuszki. Gala odbędzie się pod batutą Vladimira Kiradjieva. Latem od 1 do 3 lipca wyjedziemy do nadmorskich kurortów z Letnim Festiwalem Operowym. Na pewno wystąpimy w Świnoujściu i Kołobrzegu, ale pracujemy jeszcze nad innymi ośrodkami. Będą tam między innymi fragmenty z Gali Operowej, ale że klimat na festiwalu jest nieco lżejszy, więc dołączymy hity operetkowe czy songi musicalowe. Wróci też Wielki Turniej Tenorów po – mam nadzieję – zakończonej inwestycji w Teatrze Letnim. Planujemy go na wrzesień 2022 roku.

