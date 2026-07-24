Joga, warsztaty i jazz w Ogrodzie Różanym

Różanka przyciąga atrakcjami przez całe lato.

Zdrowy ruch, kreatywne warsztaty i koncerty na żywo – Ogród Różany przy ul. Pawła Jasienicy w Szczecinie zaprasza na kolejny letni weekend pełen atrakcji. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

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W sobotę (25 lipca) o godz. 9 odbędzie się spotkanie z fizjoterapeutą Kamilem Kobiałką z „Oka Fizjoterapeuty” połączone z praktyką jogi prowadzoną przez Annę Rup z „Jogarnij Się”. Tematem zajęć będzie praca nad ruchomością klatki piersiowej, barków i szyi.

O godz. 12 rozpocznie się warsztat „Różana zastawa – malowana ceramika”. Uczestnicy ozdobią kubki, talerzyki i miseczki farbami do ceramiki oraz stemplami z różanymi motywami, tworząc własną pamiątkę.

Wieczorem, o godz. 18, w ramach Letniej Fiesty Jazzowej wystąpią Sylwester Ostrowski & Szczecin Jazz Young Talents.

Niedziela (26 lipca) również upłynie pod znakiem jazzu. O godz. 12 na scenie pojawi się Asia Czajkowska. W jej twórczości łączą się jazzowa improwizacja, autorskie teksty i poetycka wrażliwość. Artystka jest laureatką Międzynarodowych Spotkań Wokalistów Jazzowych w Zamościu oraz autorką albumu „Pianissima”.

Wszystkie wydarzenia w ramach Różanego Ogrodu Sztuki organizuje Szczecińska Agencja Artystyczna. Patronuje im „Kurier Szczeciński”. (K)

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