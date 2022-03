"Jesteśmy wojskiem artystycznym". Szczeciński chór w koncercie dla Ukrainy

- Zarówno my, jak i wszyscy artyści z całego świata, jesteśmy w obecnej sytuacji wojskiem artystycznym. Naszym orężem jest muzyka. Walczymy za pomocą sztuki. Tak wspieramy Ukrainę - mówiła, podczas piątkowej (18 marca) konferencji prasowej, solistka Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie, Daria Psekho. Zespół ten wystąpi w niedzielnym koncercie charytatywnym pt."Razem z Ukrainą" na scenie łódzkiej Atlas Areny. Transmisję będzie można oglądać na antenie TVN oraz w Playerze o godz. 20.

- Wystąpimy przed piętnastotysięczną publicznością. Wiemy, że wszystkie bilety się już sprzedały. Zapraszamy zatem szczecinian przed telewizory, by nam kibicowali, bo jesteśmy jedyną reprezentacją Szczecina zaproszoną do tego wielkiego przedsięwzięcia - mówiła, na spotkaniu z dziennikarzami, Sylwia Fabiańczyk-Makuch, dyrygentka zespołu. - W koncercie nie weźmie udziału cały chór, który liczy ponad setkę chórzystów, ale czterdzieści osiem osób. Takie były wymogi producentów wydarzenia.

Chór Akademii Morskiej zaśpiewa z wieloma artystami podczas koncertu. Ot, choćby chórzyści wykonają a capella utwór „Dziwny jest ten świat” Niemena, ze wspomnianą Darią Psekho oraz Krzysztofem Zalewskim.

- To będzie dla nas niesamowite wyzwanie, ale podołamy - zapewniła dyrygentka. - Podczas koncertu zaśpiewamy w aż dziesięciu utworach. Będziemy półtorej godziny na scenie. Z Anitą Lipnicką zaśpiewamy " Piosenkę księżycową" , ze Staszkiem Soyką i Vito Bambino wykonamy "Tolerancję", z aktorem Maćkiem Musiałowskim - utwór "Papusza". Scenariusz zmienia się na gorąco, zatem o niektórych rzeczach właśnie się dowiedzieliśmy. Choćby o tym, że w piosence "Imagine" pojawi się Natalia Kukulska i Tomek Ziętek. Spośród uczestniczących w koncercie artystów ukraińskich, my zaśpiewamy z Jerry Heil. Zdradzę też, że w koncercie będzie uczestniczyła dziewczynka, z którą filmik obiegł świat. Ona zaśpiewała w kijowskim schronie piosenkę z filmu "Kraina lodu" - "Mam tę moc". Najprawdopodobniej ta dziewczynka rozpocznie całe wydarzenie. Być może wykona hymn Ukrainy.

Solistka szczecińskiego chóru, Daria Psekho, mówiła na konferencji prasowej, że bycie częścią chóru daje jej ogromną moc i siłę, by wytrzymać to, co dzieje się w jej ojczyźnie.

- Wierzę i wiem, jak skończy się ta wojna. Zwycięstwem Ukrainy. To tylko kwestia czasu - podkreślała D. Psekho. Ukraińcy to dzielny naród. Jestem pełna podziwu dla wszystkich, którzy walczą. Pochodzę z Chersonia. To miasto jest okupowane przez Rosjan. Tam sytuacja jest bardzo ciężka, bo nie dociera żadna pomoc humanitarna, stąd brakuje choćby leków. Ale mieszkańcy Chersonia nie pogodzili się z rosyjską okupacją. Codziennie wychodzą na ulice i protestują. Są Ukraińcami i chcą nimi zostać. Nie chcą być republiką rosyjską. Jestem dumna z moich rodaków.

Całkowity dochód z wydarzenia w Łodzi zostanie przekazany Polskiej Akcji Humanitarnej, która prowadzi szeroko zakrojone działania pomocowe. Podczas oglądania koncertu możliwe będzie wysyłanie specjalnych SMS-ów, które zasilą zbiórkę funduszy.

(MON)