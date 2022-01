Śpiewało niemal sto osób! Zachwycający koncert chóru

To był wyjątkowy występ Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie. Niedzielny "Koncert Noworoczny” tego zespołu w szczecińskiej bazylice św. Jana Chrzciciela, pod dyrekcją Sylwii Fabiańczyk-Makuch, był okazją dla publiczności, by powrócić nastrojem do świąt Bożego Narodzenia. Podczas popołudniowego występu zabrzmiały bowiem najpiękniejsze kolędy i pastorałki.

Chór zaśpiewał w poszerzonym, imponującym składzie. W czasie koncertu zadebiutowali chórzyści, którzy dołączyli do zespołu podczas ostatniego naboru. Zatem na scenie było niemal sto osób!

Koncert był także zwieńczeniem zaangażowania chórzystów w 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

(MON)