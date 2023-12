Jest taki dzień. Koncerty świąteczne w operze

Fot. Dariusz GORAJSKI

Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza na inscenizowane koncerty świąteczne 29 i 30 grudnia o g. 17, pn. „Jest taki dzień” w reżyserii Natalii Babińskiej, pod kierownictwem muzycznym i batutą Jerzego Wołosiuka. Na scenie wystąpią soliści, orkiestra, chór i balet.

– „Jest taki dzień” to koncert wyjątkowy, nie tylko ze względu na repertuar, który na scenie operowej na co dzień niełatwo zobaczyć, ale również ze względu na scenariusz, który jest bardzo filmowy – podkreśla Natalia Babińska, autorka scenariusza i reżyserka. – Opowiada on o losach pewnej rodziny, w wielu wątkach. Te wątki są oczywiście zarówno przyjemne, słodkie, jak pakowane przez naszych bohaterów pierniczki, ale i te mniej przyjemne: para małżeńska potrafi się kłócić, a Święty Mikołaj, zmęczony spełnianiem życzeń, czasem zupełnie niestworzonych, ma wszystkiego dość i też chętnie odpocznie. To jedyny koncert, podczas którego możemy go zobaczyć nawet w spa. Zapraszamy na szalony wieczór pełen świątecznego czaru, z najpiękniejszymi bożonarodzeniowymi piosenkami i melodiami, znakomitym śpiewem, muzyką i tańcem.

Podczas wyjątkowego koncertu w wykonaniu solistów, chóru, baletu i orkiestry Opery na Zamku usłyszymy świąteczne hity z różnych stron świata, jak m.in.: „Jingle Bell Rock”, „Z kopyta kulig rwie”, „Winter Wonderland”, „Dzień jeden w roku” („Jest taki dzień”), „Feliz Navidad”, „Stille Nacht”, „White Christmas”, „Szczedryk” czy „Oj maluśki, maluśki”.

Kierownictwo muzyczne, dyrygent – Jerzy Wołosiuk; Inspicjentka Katarzyna Berowska; Scenografia, kostiumy, wizualizacje – Zuzanna Grzegorowska; Choreografia – Grzegorz Brożek; Przygotowanie chóru – Małgorzata Bornowska; Światła – Paweł Kois; Realizacja dźwięku – Marcin Horn, Aleksander Miśkiewicz, Jakub Skowroński; Obsada: Lucyna Boguszewska, Ewa Olszewska, Victoria Vatutina, Janusz Lewandowski, Tomasz Łuczak, Pavlo Tolstoy, Paweł Wolski, Antonina Kamińska, Zofia Kamińska, Jacob Bremer oraz Orkiestra, Chór i Balet Opery na Zamku.

(s)