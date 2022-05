Interesujące filmy. Duuużo premier

Downton Abbey: nowa epoka

„Downton Abbey: nowa epoka” to pełnometrażowa gratka filmowa dla fanów serialu pt. „Downtown Abbey”. Film wyreżyserował Simon Curtis, a wystąpili aktorzy: Dominic West, Michelle Dockery, Maggie Smith, Elizabeth McGovern, Laura Carmichael. Opowieść będzie można obejrzeć od piątku (6 maja) w szczecińskich multipleksach: Multikinie i Heliosie.

Tym razem film zabierze widzów na Riwierę Francuską. „Dowiemy sie o tajemniczej przeszłości Violet Crawley (w tej roli Maggie Smith). Dla Crawleyów będzie to bardzo ważna podróż, która pozwoli im na nowo poznać historię rodziny. Światło ujrzą nieznane dotąd fakty. Nie oznacza to, że w Downtown Abbey nic ciekawego nie będzie się działo. Do rezydencji przyjedzie ekipa filmowa. Okaże się, że będzie miało to zaskakujące konsekwencje dla arystokratów” – zdradza dystrybutor produkcji. Autorem scenariusza do drugiej części filmu o brytyjskiej arystokracji jest laureat Oscara oraz Emmy Julian Fellowes.

Fucking Bornholm

Tej majówce daleko do hygge… „Fucking Bornholm” to obraz pokolenia dzisiejszych czterdziestolatków, współczesny komediodramat, który dotyka tematu tożsamości w czasach, gdzie znane nam do tej pory wzorce przestały mieć znaczenie. Film od piątku (6 maja) można obejrzeć w szczecińskich kinach: „Zamek”, Multikino, Helios i „Pionier 1907”.

Oto grupa przyjaciół wybiera się z dziećmi na tradycyjny wyjazd na długi weekend, który od lat spędzają na duńskiej wyspie Bornholm. Incydent między dziećmi wywoła falę kryzysu w ich relacjach. Każda z par sprawia wrażenie szczęśliwej, ale czy tak jest naprawdę? Czy żyją pozorami? Oto obsada produkcji: Agnieszka Grochowska, Maciej Stuhr, Jaśmina Polak, Grzegorz Damięcki. Reżyseria – Anna Kazejak.

Red Rocket

To najnowszy film Seana Bakera, autora produkcji „Florida Project”. Występują tu: Simon Rex, Bree Elrod, Brenda Deiss. Film od piątku (6 maja) będzie dostępny w szczecińskim kinie „Zamek”.

Oto były gwiazdor porno Mikey Saber (Simon Rex) wraca do domu w Teksasie do żony, z którą zapomniał się rozwieść. Choć nikt za nim nie tęsknił, w oczach kilku chłopaków z okolicy ciągle jest kimś. Mikey, który z braku funduszy szybko zaczyna handlować trawką, wciąż wierzy, że gdzieś na horyzoncie czeka na niego ogromna szansa – większa niż rólka w pornograficznej wersji „Szybkich i wściekłych”. Kto wie… Może szansą okaże się piegowata dziewczyna sprzedająca pączki?

Trzy piętra

Twórca rewelacyjnego „Pokoju syna” powraca z poruszającym filmem o miłości, gniewie i wybaczeniu; „Trzy piętra” – od piątku (6 maja) w szczecińskim kinie „Pionier 1907”.

Pełen zwrotów akcji film mistrza włoskiego kina Nanniego Morettiego rozpoczyna się od wypadku. Ta tragedia na zawsze odciśnie piętno na małżeństwie surowego sędziego (w tej roli wystąpił sam Moretti), a inne dramatyczne zdarzenie z udziałem wiekowego sąsiada położy się cieniem na losach dwóch żyjących drzwi w drzwi rodzin. Kolejne z tytułowych trzech pięter zajmuje młoda matka, żona wiecznie nieobecnego męża. Zajęci swoimi problemami sąsiedzi nie dostrzegają jej dojmującej samotności.

