Gwiazdy na fotografiach. Wernisaż i recital jazzowy

Fotografie gwiazd kina, muzyki i telewizji zostaną pokazane na nowej wystawie w szczecińskiej filharmonii. Wśród nich będą zdjęcia takich osób, jak: Grażyna Szapołowska, Bogusław Linda, Majka Jeżowska, Piotr Rubik, Szymon Majewski, Daniel Olbrychski, Joanna Koroniewska-Dowbor, Izabela Janachowska, Mikołaj Roznerski, Hubert Urbański. W czwartek (26 maja) o godz. 19 w Galerii Poziom 4 odbędzie się bowiem wernisaż ekspozycji fotografii Katarzyny Paskudy „Z pasją przez życie”. Z kolei w holu filharmonii będzie można wysłuchać recitalu jazzowego Magdaleny Wilento i Joanny Gajdy – początek o godz. 21.

– Artystka w eleganckiej scenerii filharmonii zaprezentuje kilkadziesiąt niebanalnych, wysmakowanych zdjęć znanych ikon kultury i sztuki – aktorów, artystów, muzyków, dziennikarzy. Fotografie wykonywane na przestrzeni kilkunastu lat to swoisty i wnikliwy portret niezwykłych osobowości w ich prywatnej, formalnej lub artystycznej odsłonie. Wystawę będzie można oglądać dość długo – co niezwykłe w tym miejscu – bo do końca lipca. Każdy zainteresowany tą formą sztuki powinien zobaczyć te jedyne w swoim rodzaju dzieła. Wykonane dla potrzeb komercyjnych i wywiadów, są jednocześnie bardzo osobiste, wręcz intymne, szczególnie bliskie autorce – informuje Rafał Ceglarek, rzecznik prasowy Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie.

Katarzyna Paskuda jest m.in. redaktorką naczelną magazynu gentlemanmagazine.pl oraz KulturaMody.pl, a także redaktorką prowadzącą portalu PhotoCulture.pl. Specjalistką w budowaniu marki i kreacji wizerunku w mediach. Często zapraszaną do wsparcia swoim wizerunkiem kulturalnych wydarzeń związanych ze sztuką, fotografią oraz konkursami piękności.

(MON)