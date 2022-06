Gwiazda - Elmerych i Kosiorowski spotkają się z czytelnikami

Przed nami dwa spotkania z pisarzami ze szczecińskiego wydawnictwa FORMA. W środę o g. 18 Małgorzata Gwiazda - Elmerych opowie o swoich książkach w księgarni "Między słowami" przy ul. Moniuszki 6, w czwartek o g. 19 Zbigniew Kosiorowski w Klubie "13 Muz" będzie promował najnowszą powieść zatytułowaną "Metanoia".

Małgorzata - Gwiazda Elmerych w FORMIE wydała książki takie jak "Toto", "Zapojutrze" oraz "Czy Bóg tutaj". Spotkanie poprowadzi Gabriel Augustyn.

A co w czwartek? Powieść byłego redaktora naczelnego Polskiego Radia Szczecin to wielowątkowa powieść rozgrywająca się w okresie: grudzień 1981 – lipiec 1986, której fabuła zadowoli poszukiwaczy przygód, awantur, szpiegowskich akcji, wojennych zbrodni i wątków miłosnych. Przedstawia wyprawy przez morze, od kontynentu do kontynentu, od tonącej w mroku stanu wojennego Polski, przez targane eksplozjami Falklandy i tkwiącą w apogeum apartheidu Afrykę Południową, po Hiszpanię, baskijskich separatystów i handlarzy narkotyków.

Bohatera powieści poznajemy jako rozbitka (który niekoniecznie przeżył i doczekał finalnego wybawienia), ale szerzej – jako kogoś, kogo spotkały wielkie życiowe niepowodzenia. Można też przyjąć, że nie chodzi tu wprost o tego, który się rozbił, lecz bardziej o kogoś, kto sam uległ rozbiciu, kto został rozbity, roztrzaskany i rozszczepiony – jak atom – na cząstki elementarne.

Czwartkowe spotkanie to kolejna odsłona cyklu "Czwartki Literackie 13 Muz" // Szczeciński Przegląd Literacki „Forma” . Spotkanie z Kosiorowskim poprowadzi Artur Daniel Liskowacki.

(as)