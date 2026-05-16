Gorące rytmy na niedzielę. Pogodne zaproszenie do tańca

Powraca cykl ulubionych imprez plenerowych Szczecina: Pogodnych Potańcówek. Pierwsza w tym roku – już w najbliższą niedzielę (17 maja) na skwerze im. Waleriana Pawłowskiego. Dla wszystkich – nie tylko dla… „sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego”.

Zabawa w rytmie wspomnień, czyli utworów znanych i lubianych, rozpocznie się godz. 15. Organizatorzy – Rada Osiedla Pogodno – zapowiadają nową odsłonę tej cyklicznej imprezy oraz niespodzianki dla jej uczestników. Jedną z nich – najbardziej oczekiwaną – już znamy: potańcówki w tym sezonie będą się odbywały co miesiąc, a więc także 16 czerwca, 12 lipca, 16 sierpnia, a ostatnia – 13 września. ©℗

(an)

