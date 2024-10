GOKSiR Przecław świętuje 5-lecie [GALERIA]

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu w sobotę 19 października obchodził swoje piąte urodziny. Uroczystość przyciągnęła wielu gości.

Jubileuszowa gala rozpoczęła się premierowym pokazem wideoklipu do utworu Ryszarda Leoszewskiego „Podróż do ciszy”, który ukazał uroki Doliny Dolnej Odry. Koncertowa część wieczoru dostarczyła publiczności niezapomnianych wrażeń. Na scenie wystąpili m.in. Zespół Tulia, Ryszard Leoszewski, zespoły wokalne Nadodrzanki, Siadliczanki i Retro, a także Sylwester Ostrowski z zespołem. Różnorodność muzycznych gatunków – od poezji śpiewanej po jazz i folk – z pewnością przypadła do gustu każdemu.

Sylwester Ostrowski, który już wcześniej współpracował z GOKSiR-em, podkreślił, jak ważna jest rola tej instytucji w życiu kulturalnym regionu. Muzyk zaznaczył, że koncerty organizowane w Przecławiu mają charakter warsztatowy, co sprzyja integracji lokalnych zespołów i pozwala na wspólne tworzenie muzyki.

Przewodnicząca Rady Gminy Kołbaskowo Dorota Trzebińska, przypomniała z kolei historię powstania GOKSiR-u. Podkreśliła, że budowa ośrodka była odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, którzy chcieli mieć dostęp do bogatej oferty kulturalnej i rekreacyjnej. Podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i rozwoju GOKSiR-u, w szczególności mieszkańcom gminy, radnym oraz zespołowi pracowników ośrodka.

Jubileusz był okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć GOKSiR-u oraz spojrzenia w przyszłość. Dyrektor ośrodka, Rafał Roguszka, podkreślił, że GOKSiR Przecław to nie tylko miejsce organizacji wydarzeń kulturalnych, ale również przestrzeń, w której mieszkańcy mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

(dg)

Fot. Dariusz Gorajski