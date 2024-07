Performance przed festiwalem. Belgijscy tancerze na Placu Solidarności [GALERIA]

Happening miał miejsce w poniedziałek na placu Solidarności. Belgijska grupa tancerzy z grupy Brut Movement zaprezentowała układ z udziałem rowerów, zachęcając do udziału w festiwalu Taniec Poza Sferą Miasta. Fot. Dariusz Gorajski

To był taneczny happening z rowerami w roli głównej. Belgijska grupa Brut Movement wystąpiła w poniedziałek, 15 lipca na placu Solidarności, zapowiadając tym samym zbliżający się festiwal Taniec Poza Sferą Miasta. Odbędzie się on w dniach 19-20 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu. Zaprezentowany układ łączył taniec z jazdą na rowerach. Całość była nietuzinkowa i dała przedsmak tego, co będziemy mogli zobaczyć podczas zbliżającego się festiwalu tańca.

Nieco dziwne, momentami dzikie i nieskoordynowane ruchu tancerzy, a pomiędzy nimi przemykający rowerzyści - tak mniej więcej można streścić poniedziałkowy performance grupy pochodzącej z Brukseli.

- Brut Movement to znany z innowacyjnych i pełnych energii pokazów kolektyw, który łączy taniec z jazdą na rowerach, tworząc unikalne i niezapomniane widowiska - informuje organizator.

Artyści mieli zachęcić m.in. do udziału w „Korowodzie Kolorowych Kolarzy”, czyli 15-kilometrowej wycieczce ścieżkami rowerowymi gminy Kołbaskowo. Podczas rajdu odbędą się spontaniczne spektakle taneczne, które przeniosą uczestników wydarzenia w świat barwnej i dynamicznej sztuki. Początek rajdu o godz. 15 spod siedziby GOKSiR w piątek 19 lipca.

- Cała akcja jest inspirowana podróżą rowerową z tańcem, którą Brut Movement zrealizował w 2022 roku w Belgii. W ciągu 20 dni artyści odwiedzili 17 miejscowości, pokonując ponad 350 km i prezentując swoje spektakle w różnych miejscach. Tym razem, inspirując się tamtym sukcesem, postanowili podzielić się swoją sztuką z mieszkańcami Szczecina i okolic - podaje Jakub Matura z GOKSiR w Przecławiu.

Przede wszystkim poniedziałkowy happening miał zachęcić szczecinian do udziału w zbliżającym się festiwalu Taniec Poza Sferą Miasta. Potrwa on od piątku (19 lipca) do niedzieli (21 lipca). W programie między innymi: warsztaty, bitwy taneczne, rozgrzewki festiwalowe oraz rozmowy przy wspólnym stole. Festiwal zainauguruje wspomniany „Korowód kolorowych kolarzy”. Cały program dostępny jest na stronie organizatora: https://taniecfestiwal.pl/. ©℗

(aj)