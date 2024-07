Kulturalny weekend w Przecławiu

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu zaprasza w najbliższych dniach na dwa ciekawe wydarzenia. Od 12 do 14 lipca będą to konwent miłośników Mangi i Anime, oraz pokazy mobilnego spektaklu „Iskry Niepodległej”.

Ogólnopolski konwent miłośników pop-kultury wschodniej Azji „Mizukon” w tym roku potrwa trzy dni. W programie przygotowano ponad 300 godzin atrakcji. Wśród nich m.in. koncerty azjatyckiej muzyki, konkurs cosplay, czyli pokaz własnoręcznie wykonanych strojów postaci z popkultury, pokaz japońskiego teatru Rakugo, pokazy taneczne, prelekcje tematyczne odnoszące się do popkultury, kultury, historii oraz innych tematów związanych z Azją, stoiska rękodzielników i firm prowadzących sprzedaż gadżetów tematycznych, strefę kulinarną z azjatyckimi potrawami, strefę azjatyckich gier planszowych, arcade i konsolowych, warsztaty tematyczne oraz konkursy dla uczestników. Wstęp na wydarzenie jest płatny. Początek imprezy w piątek, 12 lipca o godz. 17.00.

„Iskry Niepodległej” to spektakl stworzony przez Biuro „Niepodległa”, który w nowoczesny sposób przedstawia niezwykłe postaci ostatnich 100 lat historii naszego kraju. Bohaterowie spektaklu, pochodzący z różnych dziedzin życia, takich jak technika, medycyna, nauka, praca społeczna, kultura, eksploracja świata i kosmosu, czy sport, wspólnie tworzą barwną opowieść o polskiej niepodległości. Spektakl wykorzystuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, by zapewnić widzom niezapomniane doświadczenia. Zastosowanie technologii wizualnych i elementów graficznych generowanych przez sztuczną inteligencję pozwala na wyjątkową prezentację faktów historycznych i osiągnięć wybitnych Polaków. Narrację prowadzi cyfrowa postać, która na specjalnie zaprojektowanym ekranie wprowadza widzów w fascynującą podróż po polskich dokonaniach. Spektakl będzie prezentowany co 30 minut w następujących godzinach: piątek 12 lipca, godz. 9.00-17.00; sobota 13 lipca, godz. 9.00-17.00, niedziela 14 lipca, 9.00-15.00. Wstęp na spektakl jest bezpłatny.

(K)