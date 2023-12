Film szczecińskich twórców z nagrodą za najlepszą muzykę

„Pieśń Bielika” to film szczecińskich twórców, który zdobywa prestiżowe wyróżnienia na festiwalach na całym świecie. To artystyczne kino, którego autorem jest Piotr Biniek. Obraz został doceniony między innymi w Cannes, Sztokholmie i Brukseli, a w ubiegłym tygodniu wygrał festiwal Kick Off w kategorii najlepsza muzyka.

- Ostatnia nagroda jest szczególnie ważna - mówią jego twórcy. - Jurorem w kategorii muzyki filmowej na festiwalu Kick Off 2023 był Jan A.P. Kaczmarek, laureat Nagrody Akademii Filmowej za muzykę do filmu "Marzyciel". Docenił on wybitną pracę szczecińskiego kompozytora Pawła Kornicza, który w „Pieśni Bielika” zadaje artystyczne pytania o naturę człowieka.

Głównym motywem jest porównanie człowieka do bielika, który jest swoistym zerwaniem z antropomorfizacją zwierząt (tutaj: ptaka) jako symboli „ludzkich” cech, takich jak męstwo, odwaga, wierność czy władczość. Twórcy filmu chcą pokazać w człowieku jego zwierzęcą drapieżność, dzikość, ptasi instynkt oraz naturalne popędy. Ważnym środkiem artystycznego wyrazu jest tutaj taniec. W filmie wystąpiło około 50 aktorów. Zobaczymy w nim także członków Orkiestry Perkusyjnej Gamelan Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, chórzystów z: Deutsch Polnischer Chor Horyzont, zespołu Wokalnego Tam i Owo, Szczecińskiego Chóru Kameralnego oraz Bractwa Śpiewaczego z Tanowa.

Muzyka w filmie uzupełnia odważną wizję, a pełne malarskich alegorii kompozycje tworzą efektowną całość. W filmie występuje uznany polski aktor Lech Dyblik, który wciela się w postać malarza-stwórcy. Obok niego pojawiają się Monika Frankowicz, Magdalena Staniszewska i Zofia Szymańska. Za zdjęcia odpowiada znany szczeciński operator Bartosz Jurgiewicz, a animacje przygotowała Sylwia Pietrucha. Obraz został dofinansowany ze środków funduszu filmowego Pomerania.

