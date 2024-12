Dziś wystąpi Twoosty Mayonez

W czwartek, 12 grudnia, w winyle.fm przy ul. Jagiellońskiej 86 w Szczecinie wystąpi Twoosty Mayonez. Początek koncertu godz. 20. Bilety na www.biletomat.pl

Twoosty Mayonez to duet w składzie Bartosz Wolert – perkusja i Kornel Karolak – syntezatory, tworzący muzykę post jazzową, która odznacza się oryginalnym brzmieniem i niekonwencjonalnym podejściem do komponowania. Ich kompozycje często są oparte na elementach elektroniki i ambientu. Zespół zadebiutował albumem Carmin, wydanym na winylu w 2023 roku (U Know Me). Następnie zostali zaproszeni do projektu Generacja Jazz – album pokazujący najciekawsze zespoły nowej fali polskiego jazzu. W 2024 roku mieli okazję zaprezentować swoją muzykę na piętnastej edycji festiwalu Męskie Granie w Krakowie.

Zespół ogłosił właśnie, że nowa płyta jest już gotowa, jej zwiastunem jest utwór "Ropuch", który już można obejrzeć na Youtube. (K)