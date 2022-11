Giełda winyli. Melomani nie mogą tego przegapić

Szczecińska galeria na dwa dni zamieni się w raj dla melomanów. Już w najbliższy piątek i sobotę w Atrium Molo odbędzie się wyjątkowe święto dla wszystkich fanów brzmienia z czarnego krążka. Do centrum handlowego zjadą wystawcy z całej Polski, którzy zaoferują swoje płyty winylowe.

Listopadowa Giełda Płyt Winylowych to kolejna edycja tego wydarzenia w Atrium Molo. Każde spotkanie przyciąga coraz większą liczbę osób w różnym wieku. Giełda płytowa to także okazja do wymienienia się zbiorami, zakupu unikatowych krążków, poznania osób o takich samych zainteresowaniach.

– Już po raz kolejny sprzedawcy, kolekcjonerzy, prawdziwi pasjonaci płyt winylowych zawitają do Atrium Molo – mówi Agnieszka Wasyłenko, dyrektor Atrium Molo. – Nasze spotkania z każdą edycją cieszą się coraz większym powodzeniem. Co roku przybywa wystawców, widzimy także, że wśród mieszkańców giełda staje się coraz bardziej popularna. Z pewnością dlatego, że muzyka spod igły brzmi niepowtarzalnie, ma swój wyjątkowy urok i nic nie jest w stanie jej dorównać.

Giełda Płyt Winylowych w Atrium Molo odbędzie się w dniach 4-5 listopada w godzinach 10-20. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

(K)