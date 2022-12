Zagra zespół ZIEMIA

W piątek o g. 20 w sklepie płytowym winyle.fm przy Jagiellońskiej 86 w Szczecinie wystąpi zespół ZIEMIA. Kapela została założona w 2019 roku przez gitarzystę Oskara Tomalę.

Zespół rozpoczął pracę nad kompozycjami Oskara Tomali i Jakuba Wosika, przygotowując się do koncertów na żywo, niestety pandemia COVID-19 uniemożliwiła te plany. W okresie lockdownu muzycy, zamknięci w swoich domach, wysyłali do siebie swobodnie wymyślone utwory, które zakończyły się albumem „Catastropha” wydanym za pośrednictwem serwisu Bandcamp. Niektóre utwory z tego albumu zostały zaprezentowane w audycji „Rozmowy Improwizowane” w Programie 2 Polskiego Radia. Od tego czasu zespół tworzył swój własny improwizowany język, który został zauważony przez jury polskich konkursów jazzowych. Doprowadziło to ZIEMIĘ do finałów Blue Note Poznań Competition 2021, Jazz Juniors Competition 2021, podczas którego został nagrodzony możliwością wystąpienia podczas międzynarodowego festiwalu More&Jazz w Chorwacji. Dzięki temu zespół zagrał trasę koncertową promującą wydaną w lipcu 2022 debiutancką płytę pt. „Ziemia Dniem” zawierającą 7 autorskich kompozycji członków zespołu. We wrześniu 2022 r. zespół zdobył Grand Prix podczas konkursu Jazz Juniors Competition 2022. W związku z tym planowana jest europejska trasa koncertowa w 2023 roku ze wsparciem fundacji Jazzpopolsku. Zespół koncertował w Polsce, Czechach, Austrii, na Węgrzech i w Chorwacji.

Album „Ziemia Dniem” jest wyrazem konsensusu osiągniętego przez nas w ciągu trzech lat wspólnego tworzenia muzyki. Jego podstawą są kompozycje autorstwa Oskara Tomali i Jakuba Wosika, które pomimo stylistycznej odmienności stanowią bezpieczną przestrzeń do wyeksponowania indywidualności każdego z muzyków. Jak ogłaszają muzycy: „Na tej bazie improwizujemy swobodnie i z szacunkiem do siebie nawzajem, tworząc spójną muzyczną narrację która, w naszej ocenie, jest na tej płycie najistotniejsza. Tytuł albumu można interpretować na wiele sposobów, ale jednym z ważnych elementów na pewno jest to, że byliśmy zmuszeni nagrywać go jedynie w ciągu dnia. Działo się to w centrum niewielkiego miasta w dużej mierze w godzinach szczytu. Jeśli będziecie wystarczająco uważni, to na pewno usłyszycie niektóre elementy miejskiego zgiełku”.

(as)