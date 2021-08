Piątkowy koncert w szczecińskiej filharmonii. Śpiewokwiaty i śpiewobajki

"Śpiewokwiaty i śpiewobajki" to utwór patrona orkiestry, który zaprezentuje International Lutosławski Youth Orchestra podczas piątkowego (27 sierpnia) koncertu w szczecińskiej filharmonii. Ale nie tylko. Publiczność usłyszy również „Małą Suitę na orkiestrę” op. 39 Alberta Roussela i Symfonią nr 5 „Sinfonia di Sfere” Andrzeja Panufnika. Początek koncertu o godz. 19 (bilety kosztują - 20 i 10 złotych). Występ będzie też bezpłatnie transmitowany w serwisach: Facebook i YouTube.

Do szczecińskiej filharmonii w poniedziałek przyjechało 38 uczestników dziewiątej edycji International Lutosławski Youth Orchestra. Młodzi muzycy, z Polski, Hiszpanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji oraz Serbii, przez pięć intensywnie pracowali pod okiem tutorów - muzyków z różnych krajów. Międzynarodową orkiestrę poprowadzi na koncercie Rune Bergmann - dyrektor artystyczny filharmonii w Szczecinie.

Projekt International Lutosławski Youth Orchestra zainicjował swoją działalność w 2013 roku, w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin Witolda Lutosławskiego. Co roku Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie zaprasza do swojej siedziby młodych muzyków z Polski i innych państw europejskich, by pod okiem cenionych instrumentalistów i pedagogów, poznawali twórczość patrona orkiestry. W tym roku zgłosiło się 99 młodych muzyków, z czego 65 osób podjęło się zagrania repertuaru obowiązkowego i przesłało go do oceny tutorom. Spośród nich do orkiestry International Lutosławski Youth Orchestra wybrano najlepszych - to grupa licząca zaledwie 38 muzyków.

(MON)