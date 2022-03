Charytatywnie dla uchodźców. Koncerty w Szczecinie, Koszalinie i Białogardzie

W Szczecinie, Koszalinie i Białogardzie zaplanowano na ten weekend koncerty charytatywne.

Koncerty charytatywne białoruskiego zespołu katolickiego Ad Dei Gloriam, pn. „Prawdziwa Białoruś dla Ukrainy”, odbędą się w niedzielę w kościele pw. św. Dominika przy placu Ofiar Katynia w Szczecinie, o godz. 13.30 oraz 16.30. W trakcie występów zabrzmią m.in: hymn Ukrainy oraz „Mahutny Boża” (Boże Wszechmocny) – jest to pieśń uważana za nieoficjalny hymn religijny białoruskiego ruchu narodowego. Członkowie zespołu pochodzą z parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Mińsku. To wokaliści po studiach w akademii muzycznej, śpiewający na koncertach a cappella. Dwóch z nich to osoby represjonowane, które mają zakaz pracy w Operze Białoruskiej. Podczas koncertu odbędzie się zbiórka na rzecz uchodźców z Ukrainy. Zebrane środki finansowe zostaną przekazane Caritasowi.

W sobotę o g. 17 w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie odbędzie się koncert artystów ukraińskich wspieranych przez polskich wykonawców. Na scenie sali widowiskowej pojawią się Maxim Verbitski (saksofon), Anastazja Studzińska (skrzypce), Mikołaj Podolski (gitara), Victoria Fedotova (sopran) oraz chór „Majsterina pisni” i sopranistka Ewa Haik. W trakcie koncertu zabrzmi też fortepian, za którym zasiądzie Natalia Falęcka. Wydarzenie, które zrealizowane zostanie pod batutą Pawła Mielcarka, poprowadzi Paweł Wiśniewski. Wstęp na koncert po zakupie cegiełki w cenie 50 zł. Dochód z ich sprzedaży zostanie wykorzystany na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

W niedzielę o g. 12 w sali widowiskowej Centrum Kultury 105 w Koszalinie odbędzie się koncert, w trakcie którego Stowarzyszenie „Majsternia” zbierać będzie pieniądze na pomoc Ukrainie. Za zgromadzone środki kupione zostaną najpotrzebniejsze artykuły, w tym środki spożywcze, opatrunkowe i higieniczne. W przedsięwzięciu udział weźmą: Zespół Tańca Ludowego „Bałtyk”, zespół „Szyk”, Chór Kameralny CK105, Studium Wokalne, Studio Artystyczne im. Ziembińskich i sekcja baletowa pod kierunkiem Vasyla Hontiuka oraz zaproszone grupy ukraińskie i polskie. Przed koncertem w sali baletowej CK105 odbędą się otwarte warsztaty zumby prowadzone przez Annę Wojnarowską.

(MON, pw)