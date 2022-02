Zarzut dla kierownika schroniska za dręczenie psa

Szef białogardzkiego schroniska dla bezdomnych zwierząt „Animals” usłyszał prokuratorski zarzut.

Jak informowaliśmy we wtorek, Jerzy H. maltretował psa, prowadząc równocześnie relację live w internecie. Mężczyznę do dyspozycji prokuratury zatrzymała policja. W czasie gdy przebywał w policyjnym areszcie, uprawnione do tego służby zlikwidowały jego schronisko, wywożąc 50 przebywających w nim psów do kilku innych placówek tego typu. Jerzy H. usłyszał już zarzut znęcania się nad zwierzęciem, za co grozi mu kara 3 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania zeznań. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Jerzy H. ma także zakaz opuszczania kraju. ©℗

(pw)