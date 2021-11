Bursztynowy Pierścień 2021. Coraz mniej czasu na głosowanie!

Jeszcze tylko przez tydzień jest czas na głosowanie w naszym plebiscycie teatralnym pn. „Bursztynowy Pierścień”. Przypominamy, że trwa właśnie etap finałowy. To Państwo zdecydowali, przesyłając SMS-y oraz głosując na kuponach, którzy aktorzy/aktorki spośród nominowanej dwudziestki przeszli do finału. Podobnie rzecz się ma ze spektaklami. Jurorzy nominowali piętnaście przedstawień, a nasi Czytelnicy wybrali dziesięć, które znalazły się w finale. Uwaga! Mamy niespodziankę – otóż spośród osób, które zagłosowały w naszym plebiscycie (albo to dopiero zrobią), zostaną rozlosowane bilety na spektakle, ufundowane przez szczecińskie teatry.

Jak głosować?

Przypominamy, że drugi etap głosowania trwa do 26 listopada do godz. 12. Przedstawiamy zatem dwie listy finalistów – spektakli i aktorek/aktorów. Obok każdego tytułu i nazwiska podajemy tekst, który należy wpisać w treść SMS-a. Na aktorów i spektakle SMS-y wysyłamy na numer 7248. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT-em. Obok też znajdą Państwo kupon do głosowania. Po wypełnieniu można go wrzucić do skrzynki umieszczonej na budynku naszej redakcji lub wysłać pocztą na adres: „Kurier Szczeciński”, pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin.

Uwaga! Równolegle do nagród publiczności dwa swoje Bursztynowe Pierścienie, dla najlepszego spektaklu i aktorki/aktora, przyzna też jury. Podczas grudniowej finałowej gali – w Domu Kultury „Krzemień” na prawobrzeżu Szczecina – wręczone zostaną także dwie inne nagrody tego grona: Srebrna Ostroga – dla najbardziej obiecującej młodej osobowości na zachodniopomorskiej scenie – oraz Wielka Nagroda Jury. Tu warto wspomnieć, że jednym z tych artystów, którzy zdobyli najwięcej bursztynowych statuetek w naszym plebiscycie, jest Michał Janicki. Ten aktor otrzymał wiele nagród za role, a w podsumowaniu sezonu artystycznego 2019/2020 w zachodniopomorskich teatrach jurorzy docenili go wspomnianą Wielką Nagrodą Jury „za klasę ról komediowych w Teatrze Polskim, za Teatr Kameralny i Festiwal Euromusicdrama, promujący muzykę teatralną” – jak napisano w uzasadnieniu.

Bursztynowy rekordzista

Zatem dzisiaj nieco o naszym bursztynowym rekordziście. Czy wiedzą Państwo, że Michał Janicki został aktorem nieco z przypadku?!

– Ukończyłem technikum weterynaryjne. Byłem już nawet instrumentariuszem przy operacjach. To był plan A, bo myślałem o studiach weterynaryjnych, ale nie byłem w stanie uwierzyć w siebie i podejść do egzaminów – mówił nam artysta w wywiadzie. – Myślałem, że mam za słabą pamięć na te studia, co potem okazało się niesłuszne w pracy aktora. Za to w mojej rodzinie są uzdolnienia plastyczne, bo siostra i brat świetnie rysują, a na mnie część tego talentu też spłynęła. No i tu pojawia się plan B, bo złożyłem swoją teczkę do wyższej szkoły plastycznej w Łodzi, na projektowanie odzieży i wnętrz. Teczka została przyjęta, zatem pierwsze rokowania były dobre. W tym samym czasie otrzymałem bilet do wojska. Żeby to odroczyć, los zgotował mi wylądowanie w szpitalu, no i minął termin egzaminów. Operacja wyrostka pozostawiła mi rok wolności i zmieniła plany.

I tak, w szpitalu zapadła decyzja o aktorstwie…

– Na sali ze mną leżał pan Alojzy, dusza człowiek, który bardzo poważnie, ale gwarą kaszubską opowiadał takie historie o swojej rodzinie, że ze śmiechu puszczały mi szwy. Potem te same historie opowiadałem odwiedzającym mnie gościom, oni pękali ze śmiechu, a mnie pękały kolejne szwy. Dlatego byłem dłużej w szpitalu, niż przewidywano. Już po operacji brat opowiedział mi o naborze do szkoły aktorskiej, w której szefem był wtedy Jerzy Gruza. To było czteroletnie studio wokalno-aktorskie w Gdyni. Do egzaminów było jeszcze kilka tygodni, zatem po wyjściu ze szpitala, jak już wydobrzałem, nauczyłem się piosenek, które były wymagane – wspomina aktor. – Kiedy wychodziłem z egzaminów, na których siedział Gruza, udało mi się błyskotliwie odpowiedzieć mu na podchwytliwe pytanie. Aż cała sala buchnęła śmiechem. Potem były jeszcze kolejne egzaminy, ale chyba ta wymiana zdań zdecydowała o tym, że dostałem się do szkoły. Zatem można powiedzieć, że jestem aktorem z przypadku, bo nigdy wcześniej nie myślałem o tym zawodzie. Miałem jeszcze plan C, bo po technikum miałem zajmować się układaniem planów żywieniowych dla egzotycznych ptaków w oliwskim zoo. Wtedy to była bardzo lukratywna praca, bo z takim ptakiem jeździło się do innych ogrodów zoologicznych w całej Europie. Moja wrodzona miłość do zwierząt mogłaby połączyć przyjemne z pożytecznym, ale to mnie ominęło, bo zostałem aktorem. ©℗

Monika Gapińska

AKTORKI/AKTORZY (SMS na numer 7248):

Olga Adamska („Chwila nieuwagi” – Teatr Polski oraz „My hrabiny nie płaczemy” – Niezależna produkcja Olgi Adamskiej – impresariat Fundacja Kultury West&Art) – BURSZTYN.1

Maja Bartlewska („Matylda mierzy wysoko” – Teatr Lalek „Pleciuga”) – BURSZTYN.2

Dominika Dębiec („Skarb” – Teatr Nie Ma) – BURSZTYN.4

Małgorzata Iwańska („Weekend z R.” – Teatr Polski) – BURSZTYN.6

Mirosław Kucharski („Strach się bać” – Teatr Lalek „Pleciuga”) – BURSZTYN.9

Adam Kuzycz-Berezowski („Lalka” – Teatr Współczesny) – BURSZTYN.10

Tomasz Łuczak („Eugeniusz i Tatiana – Zakręt” – Opera na Zamku) – BURSZTYN.13

Krystyna Maksymowicz („Mbambo” – Teatr Współczesny) – BURSZTYN.14

Marcin Sztendel („Tschick” – Teatr Polski) – BURSZTYN.17

Paweł Wdówka („Wizje miłości / Mity” – Opera na Zamku) – BURSZTYN.19

SPEKTAKLE (SMS na numer 7248):

„Bambi, opowieść leśna” (Teatr Lalek „Pleciuga”) – BURSZTYN.21

„Czy mnie lubisz doktorze” (Podziemna Scena Teatralna Stowarzyszenia Kamera) – BURSZTYN.22

„Lalka” (Teatr Współczesny) – BURSZTYN.25

„Mbambo” (Teatr Współczesny) – BURSZTYN.26

„My hrabiny nie płaczemy” (Niezależna produkcja Olgi Adamskiej – impresariat Fundacja Kultury West&Art) – BURSZTYN.28

„Noc kolorowych chmur” (Teatr Polski) – BURSZTYN.29

„Skarb” (Teatr Nie Ma) – BURSZTYN.30

„Świecie dziwny / Coming Together” (Opera na Zamku) – BURSZTYN.32

„1888. Willa miłości” (Willa Lentza) – BURSZTYN.33

„Żeby umarło przede mną” (Bałtycki Teatr Dramatyczny) – BURSZTYN.35

