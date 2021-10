Bursztynowa nominacja. Spektakl na podstawie tekstu noblistki

Uwaga! Jedyna w tym roku okazja, aby zobaczyć spektakl "Skarb" Teatru Nie Ma, nominowany w naszym plebiscycie teatralnym "Bursztynowy Pierścień", będzie w piątek (29 października) - w Strefie Kultury Studenckiej US przy ul. Szwoleżerów 18a w Szczecinie. Początek przedstawienia o godz. 20.

Spektakl powstał na podstawie tekstu Olgi Tokarczuk. Sztuka otrzymała II nagrodę w konkursie Teatru TV na utwór dramatyczny w 1999 roku. Utwór jest debiutem dramatopisarskim Olgi Tokarczuk. Pisarka zagrała (!) ponad dwadzieścia lat temu, urzędniczkę bankową, w spektaklu telewizyjnym (wtedy główną rolę, Krysi, powierzono Mai Ostaszewskiej).

Oto Nowa Ruda, lata sześćdziesiąte. Krysia Popłoch, miejscowa elegantka, jest urzędniczką bankową. Jej ojciec trudni się poszukiwaniem poniemieckich skarbów. Krysia marzy o tym, by wyfrunąć w wielki świat i znaleźć miłość swego życia. Determinacja ojca w poszukiwaniu ukrytych bogactw dodaje jej wiary, że i ona odnajdzie swój „skarb”. I rzeczywiście, w życiu Krysi następuje zwrot. Dziewczyna zaczyna słyszeć tajemniczy głos, który wyznaje jej miłość. Głos przedstawia się jako „Amos”. Krysia postanawia go odnaleźć. Wyszukuje kogoś o podobnym nazwisku w książce telefonicznej Częstochowy, pakuje walizki i wyrusza w drogę po swój „skarb”. Bohaterowie spektaklu się zastanawiają: „Może tych skarbów wcale nie zakopali Niemcy, ale one rosną w ziemi. Ludzie mówią, że kamienie rosną w ziemi, to może i te skarby rosną. Najpierw są malutkie, wielkości nasion, potem piją soki z ziemi i rosną, rosną jak ziemniaki, jak cebule. I na jesień się je wykopuje. Może można nawet kupić takie specjalne nasiona i siać te skarby koło domu. Ale by było, tato, co?”.

Oto obsada spektaklu: Krysia – Dominika Dębiec, Ojciec – Artur Liwuś, Matka – Karina Kaźmierczak, Kluczyk – Patryk Borowy, Andrzej – Adrian Szkutnik, Jasnowidz – Mikołaj Matusewicz, Urzędniczka – Monika Misikiewicz, Handlarz – Radosław Olejarski. Reżyseria – Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz, scenografia: Patryk Borowy, oprawa wizualna: Adrian Szkutnik, oprawa muzyczna: Monika Misikiewicz.

(MON)