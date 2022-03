Biblioteka nad Odrą znowu otwarta

Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Nad Odrą 26 w Szczecinie w końcu znowu została otwarta. Była niedostępna od stycznia 2019 roku.

- W przestronnym wnętrzu zgromadziliśmy księgozbiór dla czytelników w różnym wieku. Dorosłym szczególnie polecamy zbiór literatury polskiej, angielskiej i amerykańskiej - mówi Agata Adamowicz z MBP. - Na dzieci czeka kolorowy kącik dla najmłodszych, a w nim książki obrazkowe, bajeczki i zbiory wierszyków. Nieco starszym dzieciom polecamy zbiory klasyki bajek i baśni z całego świata oraz wydawnictwa edukacyjne i poznawcze. Młodzież znajdzie tutaj również lektury szkolne. Z pewnością każdy czytelnik znajdzie u nas coś dla siebie.

Biblioteka została zamknięta po to, aby ją wyremontować. O tym, co udało się zrobić, informował wiceprezydent Szczecina Krzysztof Soska w odpowiedzi na interpelację radnej Agnieszki Kurzawy z PiS: „Zakres remontu objął wymianę instalacji elektrycznych, pomalowanie ścian, sufitów i stolarki drzwiowej oraz wymianę wykładzin na podłogach. W ocenie Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych zakres robót jest wystarczający, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort zarówno pracownikom biblioteki, jak i czytelnikom”. Wiceprezydent zapowiedział, że filia zostanie otwarta w lutym. Ale stało się to dopiero w poniedziałek.

- Wykonawca nie wykonał wszystkiego tak, jak się z nami umówił, i konieczne były poprawki. Od nowa podłączaliśmy wszystkie media a z tym były związane formalności, których w żaden sposób nie mogliśmy przyspieszyć - dodaje Agata Adamowicz.

W filii na Stołczynie znajduje się ok. 5500 tysięcy książek, przed remontem odwiedzało ją średnio ok. 300 osób rocznie.

Od pewnego czasu trwa proces unowocześniania MBP. W kwietniu ub. roku otwarto nową, dużą filię przy pl. Matki Teresy z Kalkuty. Rozpoczyna się też tworzenie nowej filii w rejonie ulic Iwaszkiewicza i Dąbrowskiej. ©℗

