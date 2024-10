Baltic Neopolis Orchestra jedzie do Azji

Baltic Neopolis Orchestra jedzie w kolejną trasę do Azji. Zespół pochwalił się także zakupem nowego instrumentu – altówki Wojciecha Topy. Fot. Agata JANKOWSKA

„Polskie impresje” to tytuł trasy koncertowej, jaką od 12 do 22 października odbędzie formacja ze Szczecina. Będzie reprezentowała miasto i polską muzykę w Hong Kongu i Hanoi.

Baltic Neopolis Orchestra wyrusza do Azji na specjalne zaproszenie Hong Kong Academy for Performing Arts, In Heritage Philharmonic w Hong Kongu i Saigon Opeta House w Wietnamie. Zagrają tam trzy koncerty: jeden w Hong Kongu 16 października i dwa w Hanoi 17 i 21 października.

Muzycy cieszą się, że będą mogli zaprezentować „bogatą polską tradycję muzyczną w sercu Azji oraz współczesną muzykę i kulturę” w prestiżowych salach koncertowych. W programie zaplanowano następujące koncerty: „Neopolis Concerto” Pawła Łukaszewskiego, „13 Variations on a Polish Melody” Marcelo Nisinmana, koncert fortepianowy a-moll, op.17 I.J. Paderewskiego, „Second Space” M. P. Góreckiego oraz „Orawa” Wojciecha Kilara.

Trasę zainauguruje koncert w Szczecińskim Domu Kultury Krzemień (12.10).

Baltic Neopolis Orchestra ma jeszcze jeden powód do radości. Dzięki wsparciu mecenasów Fundacja Stradivarius.pl (której częścią jest BNO) otrzymała altówkę autorstwa Wojciecha Topy. Instrument będzie używany przez Nelę Zaforemską, zdolną młodą artystkę współpracującą z BNO. Zakup instrumentu odbył się w ramach programu wsparcia dla młodych muzyków.

– Ten zakup to naprawdę wielka rzecz. Wsparcie młodych artystów jest modelem, który działa na całym świecie, w Europie czy Ameryce. Nasze działanie jest przykładowe – mówiła Katarzyna Lament, dyrektor Biura Koncertowego.

– Jestem pasjonatem instrumentów, chciałbym zbudować ich kolekcję w Polsce. Mam nadzieję, że za kilka lat będziemy rozmawiali o kolejnych instrumentach – powiedział Emanuel Salvador, muzyk BNO. ©℗

