Barokowa noc w szczecińskiej bazylice

2 sierpnia w Bazylice Archikatedralnej wystąpią wybitni soliści wraz z Baltic Neopolis Orchestra w ramach "Baroque Night". Fot. mat. organizatora

Koncert muzyki klasycznej pt.: "Baroque Night" to jedna z piątkowych atrakcji finału wielkich regat The Tall Ships Races 2024. 2 sierpnia o godz. 20.30 w bazylice Bazylice Archikatedralnej pw. Świętego Jakuba Apostoła w Szczecinie zagrają Baltic Neopolis Orchestra.

Koncert "Baroque night” to wyjątkowe wydarzenie na wielki finał Music West Fest i inaugurację The Tall Ships Races 2024. Tego wieczoru na scenie pojawią się wybitni soliści, a towarzyszyć im będzie Baltic Neopolis Orchestra.

- "Baroque Night” to koncert, który z pewnością zostanie na długo w pamięci każdego melomana, oferując zarówno muzyczne doznania, jak i intelektualną podróż przez jeden z najważniejszych okresów w historii muzyki. Wyjątkowy wieczór pełen pasji, wirtuozerii i piękna - zapowiadają organizatorzy.

W programie koncertu: Georg Friedrich Händel – "The Arrival of the Queen of Sheba" oraz "Zadok the Priest", Antonio Vivaldi – Koncert d-moll RV 565 na dwoje skrzypiec i wiolonczelę, Giuseppe Torelli – Koncert na trąbkę d-moll, Antonio Vivadli – Koncert na 4 skrzypiec h-moll RV 580 op. 3 nr 10 oraz Arcangelo Corelli – Concerto Grosso D-Dur op. 6 nr 4.

Wystąpią: Vasko Vassilev - skrzypce, Vicente Campos - trąbka, Emanuel Salvador - skrzypce, Aniela Lembryk - skrzypce, Monika Szemelak - skrzypce, Joanna Jasiak - skrzypce, Piotr Więcław - wiolonczela oraz Baltic Neopolis Orchestra.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

(aj)