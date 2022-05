Artyści otwierają drzwi pracowni! Rusza Tydzień Otwartej Sztuki

To będzie wyjątkowa okazja do spotkania artystów, podpatrzenia ich przy pracy i wreszcie zobaczenia z bliska niewystawianych wcześniej dzieł! To wszystko podczas Tygodnia Otwartej Sztuki. Początek dzisiaj (23 maja) o godzinie 16.30. W tym roku to wyjątkowe wydarzenie rozpocznie się na pl. Orła Białego 2 występem zespołu Bloco Pomerania oraz performatywną akcją pracowni prof. R. Knutha.

Spotkania, wystawy, warsztaty, koncerty i spacer

To już kolejny rok, kiedy szczecińscy twórcy szeroko otworzą drzwi swoich pracowni! Rok temu ponad setka twórców spotkała się z miłośnikami sztuki, choćby: Przemysław Cerebież-Tarabicki, Stanisław Biżek, Leonia Chmielnik, Jarosław Eysmont, Maciej Woltman, Małgorzata Goliszewska, Andrzej Łazowski, Bożena Mozelewska, Ireneusz Skoczka, Katarzyna Zimnoch, Paweł Kleszczewski, Monika Szpener i artyści Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego. Z uwagi na to, że zeszłoroczna odsłona akcji spotkała się z ogromnym zainteresowaniem publiczności, porównywalnym do tegorocznej Nocy Muzeów, postanowiono powtórzyć przedsięwzięcie w wydłużonej formie. Zatem aż do 29 maja będzie można zajrzeć do pracowni szczecińskich artystów i poznać ich bliżej.

W programie Tygodnia Otwartej Sztuki znalazły się m.in.: rozmaite spotkania, wystawy, warsztaty, koncerty i spacer po pracowniach.

– Tegoroczne wydarzenia organizowane w ramach Tygodnia Otwartej Sztuki to także doskonała okazja do zapoznania się z bogatą ofertą między innymi Akademii Sztuki. Szczególnej uwadze polecamy również poniedziałkowe przedsięwzięcia przygotowane przez Liceum Plastyczne. To właśnie tego dnia w placówce odbędą się warsztaty fotograficzne czy też malarstwa akrylowego oraz pokazy malowania obrazów w technice olejnej. Tego samego dnia odbędzie się tam także kiermasz, w trakcie którego oferowane będą prace uczniów i absolwentów szkoły – zapowiada Marta Kufel z biura prasowego szczecińskiego magistratu.

Program na dziś

Poza dzisiejszym koncertem i perfomatywną akcją o godz. 18 w Pałacu Ziemstwa Pomorskiego odbędzie się spektakl pt. „Mozartowskie opowieści”, w godz. 11-17: wystawa „Malarstwo Grafika Rzeźba” członków Okręgu Szczecińskiego (ZPAP, ul. Koński Kierat 14), w godz. 10-17: finisaż wystawy „Ona widzi to, czego On nie dostrzega” w Open Galery Moniki Krupowicz, od godz. 9 do 17: kiermasz prac malarskich, rysunkowych, graficznych, rzeźbiarskich i snycerskich w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych (ul. Kurkowa 1), a w godz. 10-11 oraz 13-14: zwiedzanie Kamienicy Loitzów (Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, ul. Kurkowa 1).

Równie ciekawym przedsięwzięciem, które odbędzie się w ramach tegorocznej odsłony Tygodnia Otwartej Sztuki, będzie spacer po pracowniach z Sabiną Wacławczyk (w sobotę o godz. 11.40 z Końskiego Kieratu 14/15). Jego trasa będzie przebiegać przez: Galerię ZPAP – pracownię Lewińskich – galeria SAIE – galerię i pracownię ceramiki Art Galle Jolanty Szczepańskiej – pracownię Kingi Dalskiej – pracownię Jarosława Eysymonta oraz pracownię Ryszarda Korżanowskiego. Szczegółowe informacje dot. poszczególnych pracowni biorących udział w projekcje, godzin otwarcia, artystów, programu wydarzenia i zasad wizyt w poszczególnych miejscach są dostępne również na profilu facebookowym: Pracownie Artystyczne – Szczecin.

(MON)