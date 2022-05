Artyści i mecenasi nagrodzeni. Na finał - Anieli i Katarzyna Nosowska

Ryszard Handke za całokształt działalności artystycznej, zespół aktorski Teatru Kana za osiągnięcia ubiegłego roku oraz Anna i Paweł Nowakowscy z Wydawnictwa Forma za innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury – oto zdobywcy tegorocznej Nagrody Artystycznej Szczecina. Tytuł Mecenasa Kultury otrzymała firma Dealer BMW Mini Dominika i Dariusz Bońkowscy. Laureatów poznaliśmy podczas wtorkowej (10 maja) gali w szczecińskiej filharmonii, którą poprowadzili - Olga Adamska i Paweł Wiśniewski.

Anieli, Nosowska i ... "Harry"

Uroczystość uświetnił występ grupy Anieli. Za tą nazwą kryje się jedna z najbardziej nietuzinkowych historii na polskiej scenie.Joanna Prykowska i Paweł Krawczyk od ponad 25 lat trafiają swoją muzyką do serc słuchaczy, jednak drogi obojga artystów przebiegały zupełnie inaczej. Aśka rozkochała polską publiczność pięknymi piosenkami z zespołem Firebirds, jeszcze w latach 90. Paweł zmieniał kilka składów, by stać się w końcu główną – obok Kasi Nosowskiej – postacią w jednym z najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki, czyli w Hey. W styczniu br. ukazał się pierwszy singiel duetu Anieli: pt. „Jaśniejąca” z gościnnym udziałem wspomnianej Nosowskiej. Ta piosenka zabrzmiała również podczas gali w filharmonii. Poza tym, publiczność miała niebywałą okazję usłyszeć przedpremierowo materiał z płyty formacji Anieli, która ukaże się pod koniec wakacji.

W trakcie wieczoru artyści przygotowali też nie lada niespodziankę. Otóż kiedy już się wydawało, że koncert się skończył, dlatego część publiczności zaczęła wychodzić, grupa ponownie pojawiła się na scenie. Wtedy Joanna Prykowska zapowiedziała, że zabrzmią utwory z "poprzednich wcieleń muzycznych" jej oraz Pawła Krawczyka. Zespół wykonał zatem niezapomniany przebój Firebirds "Harry" oraz piosenkę z repertuaru grupy Hey, z muzyką Pawła Krawczyka - "Mimo wszystko" - oczywiście zaśpiewała ten utwór tym razem wokalistka Anieli.

Kto dostał nominacje?

Nagroda Artystyczna przyznawana jest od 1991 roku twórcom i artystom związanym ze Szczecinem (pierwszymi laureatami byli skrzypek Bartłomiej Nizioł i rysownik Henryk Sawka). Ma formę pieniężną, a jej wysokość w każdej kategorii (czyli: za istotne osiągnięcie artystyczne oraz za całokształt działalności artystycznej kandydata) wynosi 40 tys. złotych. Od ubiegłego roku katalog osiągnięć, za które można było otrzymać wyróżnienie, został powiększony o dodatkową kategorię: za innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury – zdobywca tej nagrody otrzymał 10 tysięcy złotych. Z kolei tytuł Mecenasa Kultury ma charakter honorowy, a laureat otrzymał okolicznościową statuetkę, powstałą według projektu Leonii Chmielnik.

Warto wymienić jeszcze wszystkich nominowanych do tegorocznej nagrody. Spośród propozycji, które wpłynęły do magistratu, Komisja ds. Kultury Rady Miasta oraz Prezydencka Rada Kultury wybrały nominowanych do Nagrody Artystycznej i tytułu Mecenasa Kultury. Zatem nominacje do nagrody za całokształt działalności artystycznej otrzymali: wspomniany Ryszard Handke – dyrygent, prowadzący Chór PUM-u, legenda sceny operetkowej Irena Brodzińska, malarz Jarosław Eysymont i Zespół Pieśni i Tańca "Szczecinianie".

Z kolei w kategorii - osiągnięcie artystyczne w roku 2021 - nominowani byli: duet reżyserski - Małgorzata Goliszewska i Katarzyna Mateja, poeta i dziennikarz Konrad Wojtyła oraz zespół aktorski Ośrodka Teatralnego Kana, który ostatecznie nagrodzono.

W kategorii - innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury - nominacje otrzymali: Stowarzyszenie Kamera, Małgorzata Narożna (księgarnia FiKa) oraz wspomniani Anna i Paweł Nowakowscy (wydawnictwo FORMA).

Na tytuł Mecenasa Kultury Szczecina mieli szansę, poza laureatami (Dealer BMW MINI Bońkowscy): Szczecińska Energetyka Cieplna, Siemaszko, PGE Górnictwo i Energetyka.

