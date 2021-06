Kto dołączy do Iwasiów, Janickiego i grupy Hey? Znamy kandydatów

Nagroda Artystyczna przyznawana jest, od 1991 roku, twórcom i artystom związanym ze Szczecinem (pierwszymi laureatami byli skrzypek Bartłomiej Nizioł i rysownik Henryk Sawka). Ma formę pieniężną, a jej wysokość w każdej kategorii (czyli: za istotne osiągnięcie artystyczne oraz za całokształt działalności artystycznej kandydata) wynosi 40 tys. złotych. Od tego roku katalog osiągnięć, za które można otrzymać wyróżnienie, został powiększony o dodatkową kategorię: za „innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury” – zdobywca tej nagrody otrzyma 10 tysięcy złotych.

Spośród propozycji, które wpłynęły do magistratu, Komisja ds. Kultury Rady Miasta oraz Prezydencka Rada Kultury wybrały nominowanych do Nagrody Artystycznej i tytułu Mecenasa Kultury. Zatem szansę na nagrodę za całokształt działalności artystycznej mają: Ryszard Handke - dyrygent i zespół After Blues. Z kolei w kategorii - "za istotne osiągnięcie artystyczne" - nominacje otrzymali: Konrad Pawicki - aktor Teatru Współczesnego, Małgorzata Goliszewska i Katarzyna Mateja - autorki filmu "Lekcja miłości" oraz Przemysław Cerebież - Tarabicki – artysta malarz, natomiast za "innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury": Rafał Bajena - animator kultury i Sabina Wacławczyk - artystka wizualna i animatorka kultury. W przypadku tytułu Mecenasa Kultury zarekomendowano firmę Remondis.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w poniedziałek (14 czerwca br.) w szczecińskiej filharmonii. Galę poprowadzi aktor Teatru Polskiego i szef Teatru Kameralnego, Michał Janicki, który w 2019 roku dostał Nagrodę Artystyczną za całokształt działalności artystycznej. Tegoroczni laureaci dołączą do fantastycznej grupy zdobywców szczecińskiego wyróżnienia, w której są m.in. reżyserka Anna Augustynowicz, pisarka Inga Iwasiów, muzycy - Łona i Webber, zespół Hey oraz nasz redakcyjny kolega – pisarz Artur Daniel Liskowacki.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Krystyna Łyczywek (fotografka zmarła w tym roku wiosną) otrzymała Nagrodę Artystyczną Szczecina za całokształt działalności artystycznej, a to samo wyróżnienie, ale za osiągnięcia 2019 roku – Sylwester Ostrowski. Z kolei tytuł Mecenasa Kultury dostał wtedy, po raz trzeci z rzędu, Lesław Siemaszko.

