Kto dołączy do Augustynowicz, Iwasiów i grupy Hey?

Nagroda Artystyczna Miasta Szczecina przyznawana jest od 1991 roku twórcom i artystom związanym ze stolicą naszego województwa. Ma formę pieniężną, a jej wysokość w dwóch kategoriach (za istotne osiągnięcie artystyczne oraz za całokształt działalności artystycznej) wynosi 40 tys. złotych. Od ubiegłego roku roku katalog osiągnięć, za które można otrzymać wyróżnienie, został powiększony o dodatkową kategorię: za innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury – zdobywca tej nagrody otrzymuje 10 tysięcy złotych.

Tegoroczni laureaci dołączą do fantastycznej grupy zdobywców szczecińskiego wyróżnienia, w której są m.in.: reżyserka Anna Augustynowicz, pisarka Inga Iwasiów, muzycy – Łona i Webber, zespoły - Hey i Tulia oraz skrzypek Bartłomiej Nizioł, rysownik Henryk Sawka, fotografka Krystyna Łyczywek, aktor Michał Janicki, pisarz Artur Daniel Liskowacki oraz ci, którzy w ubiegłym roku otrzymali nagrodę, czyli grupa After Blues (za całokształt działalności artystycznej), Konrad Pawicki (za osiągnięcia 2020 roku) i Rafał Bajena (za innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury).

Do końca lutego można zgłaszać propozycje kandydatur osób, które powinny otrzymać Nagrodę Artystyczną za działania na rzecz Szczecina lub zostać uhonorowane tytułem Mecenasa Kultury. W ubiegłym roku ten drugi tytuł otrzymała firma Remondis. Nagroda i tytuł Mecenasa Kultury ma charakter honorowy, a laureat otrzymuje okolicznościową statuetkę. Tytuł Mecenasa Kultury może być przyznany osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zarówno polskiej, jak i zagranicznej, wyróżniającej się działalnością na rzecz wspierania szczecińskiej kultury w tym: twórców, artystów, instytucji kultury, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów działających w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Do tytułu nie mogą kandydować podmioty, które mają prawny obowiązek realizowania zadań z zakresu działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego. Minimalny wkład finansowy kandydata we wspomnianą działalność musi wynosić 10 tysięcy złotych.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin (zakładka Wydział Kultury). Dokumenty można złożyć osobiście w kancelarii Biura Obsługi Interesantów (sala 62), za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać listownie na adres Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin (pl. Armii Krajowej 1, Szczecin 70-456).

(MON)