Woda w jeziorze Miedwie w Zieleniewie bezpieczna. Można się kąpać

Kolejne próbki wody zostaną pobrane 23 czerwca. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Dobre wiadomości dla mieszkańców i turystów planujących wypoczynek nad jeziorem Miedwie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie potwierdził, że woda w kąpielisku śródlądowym w Zieleniewie, w gminie Kobylanka, jest przydatna do kąpieli.

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9 czerwca 2026 roku, przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego, pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych w ramach kontroli urzędowej. Analiza wyników wykazała, że jakość wody spełnia wymagania sanitarne, dzięki czemu kąpielisko może być bezpiecznie użytkowane przez mieszkańców oraz odwiedzających region turystów.

Jezioro Miedwie od lat należy do najpopularniejszych miejsc wypoczynku w powiecie stargardzkim. Pozytywna ocena jakości wody pozwala na korzystanie z kąpieli, sportów wodnych oraz rekreacji nad jeziorem bez obaw o bezpieczeństwo sanitarne.

Monitoring jakości wody będzie prowadzony przez cały sezon. Kolejne próbki do badań zostaną pobrane 23 czerwca 2026 roku. Wyniki będą na bieżąco oceniane przez służby sanitarne.

Aktualne informacje dotyczące jakości wody we wszystkich kąpieliskach w Polsce można znaleźć w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Miasto Stargard od lat wspiera Gminę Kobylanka w zapewnieniu komfortowego wypoczynku plażowiczom nad Miedwiem. Tradycyjnie przed sezonem wakacyjnym Rada Miejska w Stargardzie przekazała gminie 100 tys. m.in. na zapewnienie ratowników wodnych nad Miedwiem.

– Zwłaszcza plaża w Zieleniewie jest bardzo chętnie odwiedzana przez Stargardzian – informuje magistrat. ©℗

(w)

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