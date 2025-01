Zatrzymano kierowcę, który miał śmiertelnie potrącić 14-latka w Warszawie

A nie wasz Olo Kwaśniewski? On to chyba ułaskawiał takich...

Prędzej do europarlamentu tak jak to zrobił np Cimoszewicz albo do Izraela bo tam nie ma ekstradycji...

No szacun

2025-01-05 14:08:22

Ja, zwykły zżeracz chleba i płatnik podatków mam tak zryty łeb że ze strachu nigdy nie wsiadłbym za kierownicę samochodu gdyby zabrano mi prawo jazdy obojętnie za co. A tutaj proszę jaki odważny. Żal mi go tylko, bo mógł uciec po wypadku jak już nie do Dubaju to przynajmniej na Węgry.