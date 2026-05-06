Zakończyły się obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne z języków obcych

O godz. 11.00 w środę zakończyły się pisemne egzaminy maturalne z języków obcych nowożytnych. Egzamin pisemny na tym poziomie z wybranego języka obcego jest obowiązkowy dla wszystkich maturzystów.

Egzaminy pisemne z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym rozpoczęły się o godz. 9. Trwały 120 minut. Arkusze egzaminacyjne rozwiązywane przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować w środę po południu.

Maturzyści mieli do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski i od tego roku - ukraiński. Do tej pory język ukraiński był tylko w grupie języków mniejszości narodowych. Podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej maturzystów wybrało język angielski.

Dyrektor CKE Robert Zakrzewski po zakończeniu egzaminów przekazał PAP, że przebiegły one spokojnie, bez zakłóceń.

- Po rozpoczęciu egzaminów, podobnie jak wczoraj i przedwczoraj, w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia fragmentów arkuszy. Analizuję sytuację. W przypadku uznania, że istnieje uzasadnienie podejrzenia złamanie prawa, złożę stosowne zawiadomienie w tej sprawie do odpowiednich służb - dodał.

Wcześniej dyrektor CKE poinformował, że za wniesienie telefonu na egzamin z języka polskiego unieważniono go kilkunastu osobom. Za to samo unieważniono też kilkunastu osobom egzamin z matematyki. - Myślę, że dzisiaj będzie podobny poziom wykrywalności - powiedział Zakrzewski przed egzaminami z języków obcych.

Osoba, której unieważniono egzamin z danego przedmiotu, może powtórnie przystąpić do niego dopiero za rok.

Od ubiegłego roku zakaz wniesienia na egzamin urządzenia telekomunikacyjnego nie dotyczy urządzenia wyposażonego w aplikację mobilną, służącą do monitorowania stanu zdrowia ucznia (np. do mierzenia poziomu glukozy we krwi).

Po południu w środę odbędą się egzaminy w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych. O godz. 14 z matematyki na poziomie podstawowym, a o godz. 15.35 z geografii na poziomie rozszerzonym.

Każdy maturzysta musi przystąpić do trzech pisemnych egzaminów: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, zdawanych na poziomie podstawowym oraz przystąpić do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym oraz do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny oraz matematyka, język polski i języki obce.

Zwolnienie z obowiązkowego egzaminu na poziomie rozszerzonym mogli uzyskać absolwenci technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. (PAP)

