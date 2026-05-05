Zakończył się obowiązkowy, pisemny egzamin maturalny z matematyki

Zakończył się obowiązkowy dla wszystkich abiturientów pisemny egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym. Po południu przeprowadzone zostaną egzaminy z języka kaszubskiego, języka łemkowskiego oraz z łaciny i kultury antycznej.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski po zakończeniu egzaminu z matematyki przekazał, że przebiegł on spokojnie.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym rozpoczął się po godzinie 9.00. Trwał 180 minut. Arkusz egzaminacyjny rozwiązywany przez maturzystów CKE ma ujawnić po południu.

Egzaminy popołudniowe rozpoczną się o godzinie 14.00. Język kaszubski, język łemkowski oraz język łaciński i kultura antyczna to przedmioty należące do grupy tzw. przedmiotów do wyboru, zdają je tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do nich. Zdawane są na poziomie rozszerzonym.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym oraz do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym będzie przeprowadzony 11 maja.

Zwolnienie z obowiązkowego egzaminu na poziomie rozszerzonym mogli uzyskać absolwenci technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z każdego z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia. Wyniki matur podane zostaną 8 lipca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu ma prawo do poprawki w sierpniu. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

