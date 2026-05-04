Zakończył się egzamin maturalny z języka polskiego. CKE opublikowła arkusze (akt. 1)

„Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość” i „Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?" - tak brzmiały dwa do wyboru tematy rozprawki, którą musieli napisać maturzyści przystępujący w poniedziałek do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Centralna Komisja Egzaminacyjna w poniedziałek po południu opublikowała na swojej stronie internetowej arkusze egzaminacyjne rozwiązywane przez maturzystów na egzaminie pisemnym z języka polskiego - obowiązkowym dla wszystkich abiturientów.

Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym składa się z trzech części. Maturzyści musieli rozwiązać dwa testy („Język polski w użyciu” i „Test historycznoliteracki”) oraz napisać tekst własny - rozprawkę na wybrany temat spośród dwóch podanych. Pisząc tekst własny, musieli odwołać się do utworów literackich i kontekstów. Jednym z utworów musiała być lektura obowiązkowa.

Oba testy zawierały łącznie 16 zadań. Zadania odnosiły się do zacytowanych w arkuszu fragmentów tekstów, m.in. „Pieśni o Rolandzie”, bajki Ignacego Krasickiego „Jagnię i wilcy”, eseju Olgi Tokarczuk „Lalka i perła”, „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza i „Innego świata” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, a także tekstów popularno-naukowych: „Kamień, papier, chmura” Agnieszki Krzemińskiej i „Biblioteka w kieszeni” Olafa Szewczyka.

Wcześniejsza informacja

Po godzinie 13 zakończył się obowiązkowy dla wszystkich abiturientów pisemny egzamin maturalny z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski ocenił, że egzamin przebiegł spokojnie. Sprawa publikacji fragmentów zdjęć arkusza egzaminacyjnego jest analizowana.

Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczął się w poniedziałek o godz. 9. Trwał 240 minut.

- Przebiegł spokojnie - powiedział PAP po zakończeniu egzaminu dyrektor CKE. Dodał, że nie odnotowano incydentów, które miałby wpływ na jego przebieg. - Dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych nie meldowali mi, że są jakieś trudności w przebiegu egzaminu - poinformował Zakrzewski.

Podał, że egzamin rozpoczął się punktualnie, a przed jego rozpoczęciem nie doszło do „wycieku” treści arkusza. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

W arkuszu znalazły się dwa tematy wypracowań do wyboru:

Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość.

Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?

Cały arkusz maturalny z języka polskiego można pobrać ze strony CKE.

Zdjęcia arkusza w sieci

Odnosząc się do informacji na temat publikacji w trakcie egzaminu w mediach społecznościowych zdjęć fragmentów arkusza, dyrektor CKE podkreślił, że jest to nieuczciwość egzaminacyjna. - Analizuję sytuację. W przypadku uznania, że istnieje uzasadnienie podejrzenia złamanie prawa, złożę stosowne zawiadomienie w tej sprawie do odpowiednich służb - powiedział.

Wniesienie na salę egzaminacyjną jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego lub korzystanie z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej skutkuje unieważnieniem maturzyście, który złamał procedury, egzaminu z danego przedmiotu. Osoba, której unieważniono egzamin, może do niego przystąpić dopiero za rok.

Od ubiegłego roku wprowadzono od tej reguły wyjątek - zakaz nie dotyczy urządzenia telekomunikacyjnego wyposażonego w aplikację mobilną, służącą do monitorowania stanu zdrowia ucznia.

W maju 2025 r. unieważnione zostały 244 egzaminy maturalne, w tym 72 za wniesienie telefonu na egzamin lub korzystanie z niego w tym czasie.

Arkusze egzaminacyjne z polskiego na poziomie podstawowym rozwiązywane w poniedziałek przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować po południu.

Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym pisany jest obowiązkowo przez wszystkich maturzystów. Chętni mogą pisać także egzamin z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym przeprowadzony będzie 20 maja.

