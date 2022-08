Wicemarszałek Pęk: senatorowie PiS złożą wniosek o ukaranie senatora Gawłowskiego za skandaliczną wypowiedź

Od końca lipca obserwowany był pomór ryb w Odrze na odcinku od Oławy w dół, martwe ryby zaobserwowano również m.in. w okolicach Wrocławia. Zakaz wstępu do Odry został wprowadzony w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim. Nadal nieznana jest przyczyna masowego pomoru ryb. Sprawą zanieczyszczenia Odry z zawiadomienia WIOŚ zajmie się Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu.

Jak poinformował wicemarszałek Pęk, "senatorowie PiS złożą do komisji wniosek o ukaranie S. Gawłowskiego za tę skandaliczną wypowiedź". - Marszałek Tomasz Grodzki powtarzający ciągle frazesy o wysokim prestiżu Senatu powinien wreszcie zareagować na to jak jego kolega niszczy autorytet Izby i obraża Rząd RP - podkreślił.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

ITD 2022-08-19 23:04:08 Ten sedzia kodziarz wsprawie gawlowskiego bedzie przeciagal do wyborow,Razem z stachem wystepowali w obronie ''nadzwyczajnej kasty'' Ten caly proces to komedia ,Tak samo jest w przypadku slawcia nowaka i neumana,

A czego innego...?? 2022-08-19 10:38:09 Od "PO-trzaskanego i PO-papranego" mozna bylo sie s-PO-dziewac... ??

FIGO 2022-08-19 10:13:05 Nie będzie jesienią kasy z KPO , to niech " główny winowajca Zbyszek " bierze się do roboty. Wiemy już na pewno , dlaczego tych pieniędzy nie będzie . Targowica jak za historycznych czasów niewinna? Zbychu zamykaj to dziadostwo do pierdla , a mocodawcy z UE nie tylko wypłacą kasę , ale jeszcze cofną idiotyczne kary .Zapłacą za pomoc dla Ukrainy i za ochronę wschodniej granicy UE. Nie zrobisz tego , to TUSK wygra wybory, sprzeda Polskę Niemcom do Wisły, a ciebie wsadzą do puszki i będzie płacz !

Jan Nowak 2022-08-19 09:48:31 słucham Pęka i słyszę "obrarza żond"... Taki to poziom NADĘCIA! xD *** A kurdupel dalej milczy... Czyżby coś było w twierdzeniu, że zatrucie Odry to efekt , iz mu gacie wyprali?

emil 2022-08-19 09:11:46 Pęk i wszystko jasne . pieniacz bez kręgosłupa ....to po ojcu!?

kenio 2022-08-19 09:02:57 odra to piękna rzeka ,ale co się stało ludzie to co jest trzeba wyjaśnić a nie obrażać szkoda że ten człeczyna nie siedzi jak inni za obrazy są wyroki po co się pie.....dolić z nimi ale widać że każdemu to odpowiada z rządzących Ziobro ty nie nie masz argumentów czekasz na co.

Do Beata 2022-08-19 08:45:47 To nie nagonka a jedynie potwierdzenie ,że na fałszu , obłudzie i zakłamaniu pokazują swoje przekazy z totalnej opozycji tzn marszałek polak o rtęci z niemiec , tusk o rtęci itd . Pytam gdzie są wyniki badań aby udowodnić ,że beata to gej . Myśl

na Bugu 2022-08-19 08:41:13 Katastrofę na Bugu, która miała miejsce w 2009 roku. Wtedy premierem był Donald Tusk. To prawdziwa katastrofa . Ryby zdychają, a z nimi bobry, norki i wydry. Przyducha czy trucizna.Jest to prawdziwa katastrofa ekologiczna dla naszego regionu. Służby sanitarne bagatelizują to zagrożenie. Woda okropnie śmierdzi i wygląda nie najlepiej. Ryby i zwierzęta już się rozkładają, a nikt nie wprowadza zakazu kąpieli i zbliżania się do wody. Przecież to za kilka dni może wybuchnąć tutaj jakaś epidemia !!

Gościówa 2022-08-19 08:26:04 Pęk, ty idź lepiej ojca z podłogi pozbieraj. M. Gosiewska wicemarszałek Sejmu z pis "Problemem są politycy i dziennikarze czy pseudodziennikarze, którzy popierają to BYDŁO. Przepraszam bardzo, tę SWOŁOCZ, która w ten sposób się zachowuje"

Poliniaki się żrą 2022-08-19 08:21:59 Szkoda że znów poszkodowani są Polacy i Polska...

Beata 2022-08-19 07:46:11 Nagonka na człowieka który z racji doświadczenia chciał doradzać jak ratować Odrę, tylko za to że jest kojarzony z PO i bronił go dobry prodemokratyczny mecenas