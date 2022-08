Wojewoda zachodniopomorski: Nie rekomendowałem wprowadzenia stanu klęski żywiołowej

Deklaracja premiera Mateusza Morawieckiego, że będzie pomoc finansowa związana z sytuacją na Odrze, pozostaje aktualna - powiedział wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki podczas konferencji prasowej w środę. Mówił także o tym, że zakaz korzystania z rzeki zostanie prawdopodobnie przedłużony.

Z. Bogucki był pytany m.in. o apel zarządu województwa zachodniopomorskiego do premiera o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Czy wojewoda rekomendowałby takie posunięcie rządowi?

- Ja tego nie rekomendowałem - odparł wojewoda. - Pamiętam wizytę, kiedy premier Mateusz Morawiecki był w Widuchowej, i został zapytany przez jednego z dziennikarzy o to, czy będą jakaś pomoc jeżeli chodzi o tereny nadodrzańskie, związana z sytuacją na Odrze, a premier zadeklarował, że taka pomoc będzie. Próbujmy żyć na tyle, na ile to możliwe, w sposób w miarę normalny. Róbmy wszystko, co możemy, na Odrze. Deklaracja pana premiera pozostaje aktualna.

W czwartek rano zapadnie decyzja, czy obowiązujący do tego dnia zakaz korzystania z Odry zostanie przedłużony. I najprawdopodobniej tak się stanie, bo, jak tłumaczył wojewoda, choć sytuacja w Szczecinie jest lepsza niż na południu województwa, to jednak śnięte ryby dotarły do okolic naszego miasta.

- Trudno odwoływać zakaz, skoro ryby są bliżej tego największego skupiska mieszkańców, jakim jest Szczecin - powiedział wojewoda. - Gdybym dzisiaj miał podejmować taką decyzję, to na pewno zakaz byłby przedłużony do poniedziałku.

Z. Bogucki przypomniał, że do utylizacji trafiło już 67 tonów ryb i skorupiaków (te dane nie obejmują ostatniej doby).

- Ryb śniętych w granicach administracyjnych miasta jest zdecydowanie mniej w porównaniu do tego, co działo się na południu województwa - dodał wojewoda. - Nie chciałbym się tu jednak wykazywać jakimś nadmiernym optymizmem. Bardzo ostrożnie do tego podchodzę, dlatego że obserwujemy bardzo niski parametry tlenu.

Władze walczą z zakażaniem za pomoc zapór.

- Te zapory ustawione są w 15 miejscach - poinformował Z. Bogucki. - Jest ich 26. To pokazuje, ze jest olbrzymia determinacja, aby ochronić jak najwięcej dziedzictwa przyrodniczego.©℗

Wcześniejsza informacja

"Obserwujemy, niestety, bardzo niskie parametry tlenu. Zarówno w Widuchowej, a więc w tym odcinku rzeki południowym, jak i na rogatkach Szczecina, wokół kanałów szczecińskich" – poinformował w środę podczas konferencji prasowej wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

"Teraz może być tak, że ryby będą snąć nie z powodu zanieczyszczenia rzeki, ale z powodu przyduchy. Podobnie ma się sytuacja na Międzyodrzu i to jest bardzo niedobra wiadomość" – poinformował podczas konferencji prasowej wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Jak dodał "teraz mamy poziom tlenu zdecydowanie poniżej tych norm, które pozwalają organizmom normalnie funkcjonować".

Przekazał, że natlenienie wody zarejestrowane przez stację pomiarową w Widuchowej wynosiło 1,5 mg/l.

"Procesy gnilne, które niewątpliwie zachodzą, rozkład organizmów żywych, głównie ryb w wodzie, nie sprzyjają poziomowi tlenu" - powiedział Bogucki. Dodatkowo wskazał też na niesprzyjające czynniki atmosferyczne, niski poziom wody, bardzo wysoką temperaturę.

Jak dodał "za chwilę będzie trudność rozgraniczenia tego, czy powodem śnięcia ryb jest czynnik związany z napływem rzeki i mas wody z południa, czy bardzo niskie ilości tlenu".

Wojewoda zachodniopomorski przekazał, że wszystko wskazuje na przedłużenie zakazu korzystania z wód Odry. Rozporządzenie zostało wydane w piątek i obowiązuje do 18 sierpnia. W czwartek ma zapaść ostateczna decyzja, co do jego przedłużenia.

W regionie powstało 26 zapór, znajdują się w 15 miejscach. Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska pobiera próbki wody we wszystkich zachodniopomorskich powiatach, które leżą w dorzeczu Odry.(PAP)

