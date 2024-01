W południe blokady dróg w całej Polsce

Wieśniakom znowu się nudzi. Nie mają teraz roboty to będą ludziom utrudniać podróżowanie.

Stańczyk

2024-01-24 10:38:09

Skuteczny jak się okazuje wpływ na prawo ( co pokazały działania dwóch kryminalistów) jest strajk głodowy.Skoro chcecie szerzyć w Kraju anarchię i podważać ważność aktów prawnych i samego prawa-to albo jedźcie do PAD do Warszawy i z nim konsultujcie,albo ogłoście powszechną rolniczą głodówkę.To naprawdę działa.