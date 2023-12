Ukraina: 12 zabitych i 76 rannych w wyniku zmasowanych ataków Rosji

FIGO

2023-12-29 14:18:51

Dla Polski to nic dobrego . Ruski jak walec " przewinie Ukrainę " , a potem z Łukaszenką przyjadą do Donka na kawę !. Sikorski ponownie wyda ludzi opozycji białoruskiej w łapy kacapów , jak to już zrobił z Aleksiem ! No , ale skoro Lemingom i ogłupiałej młodzieży bliżej do niewoli , to niech idą w paszczę Lwa !