Szefowie MON i MSWiA przedstawili „Poradnik bezpieczeństwa”. Jest dostępny na stronach GOV

Fot. PAP/Radek Pietruszka

Przygotowanie się do sytuacji kryzysowych w czasie pokoju i wojny, pakowanie plecaka ewakuacyjnego oraz sposoby zadbania o siebie, swoich najbliższych oraz zwierzęta domowe i gospodarskie - to niektóre z informacji, jakie znalazły się w „Poradniku bezpieczeństwa”, który w czwartek zaprezentowali m.in. szefowie MON i MSWiA.

„Poradnik bezpieczeństwa” od czwartku można pobrać ze stron rządowych, a wkrótce ma się pojawić również w aplikacji mObywatel, gdzie będzie można sprawdzić, jak przygotować się na ewentualne niebezpieczeństwo. Papierowa wersja poradnika ma trafić do wszystkich gospodarstw domowych w kraju.

O poradniku w czwartek opowiedzieli szefowie MON Władysław Kosiniak-Kamysz i MSWiA Marcin Kierwiński, a także wiceszef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa płk SG Mariusz Marchlewicz. Zdaniem rządu poradnik jest najlepszą i najbardziej aktualną tego typu publikacją w Unii Europejskiej.

Jak mówił na konferencji wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, w poradniku zawarto wskazówki dotyczące tego, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych, takich jak powodzie, czy ataki terrorystyczne.

- Można z niego korzystać, jest do pobrania w PDF, do wydrukowania, do korzystania w wersji elektronicznej. Poradnik, który zawiera wskazówki, jak zachować się w różnych sytuacjach kryzysowych. To nie chodzi tylko i wyłącznie o sytuację najtrudniejszą, o czas W, o czas wojny, ale chodzi o huragany, klęski żywiołowe powodzie, o pożary, chodzi o momenty zagrożeń terrorystycznych - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier przypomniał powódź z września 2024 roku, gdy wiele osób nie było przygotowanych na tego typu klęskę żywiołową.

- Wtedy część osób odmawiała ewakuacji, nawet jak zbliżał się śmigłowiec z ratownikami i mówił, że trzeba się ewakuować. Dzisiaj robimy to po to, żeby każdy był przygotowany, żeby każdy miał wiedzę, świadomość. Podręcznik jest bardzo fajnie napisany. Prostym językiem, przystępnym, z pięknymi grafikami - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że przygotowanie do sytuacji kryzysowej, uświadomienie i wyedukowanie obywateli to obowiązek państwa.

Przedstawiając grono ekspertów zaangażowanych w powstanie poradnika, wicepremier podkreślił, że „Polska będzie na razie jednym z niewielu państw w Europie, które tak skutecznie przygotowuje się i tak silnie buduje świadomość społeczną”.

Przekazał, że poradnik jest podzielony na kilka części dotyczących przygotowania, reagowania, zachowania się i odpowiedniego planu. - Już niedługo rozpoczyna się rok szkolny i dla dzieciaków to może być dobry trening, ale też zabawa. Dla rodziców uświadomienie sobie skali zagrożeń i momentu trudu, w którym żyjemy - mówił.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił, że nigdy wcześniej nie zebrano w jednym miejscu tylu niezbędnych informacji dotyczących tego, w jaki sposób reagować na sytuacje kryzysowe. - Od sytuacji dotyczących klęsk żywiołowych po to najbardziej ekstremalne, czyli czas wojny. Żyjemy w niebezpiecznych czasach. Za naszą wschodnią granicą rozgrywa się konflikt zbrojny, ale też przecież niemal każdego roku walczymy ze skutkami klęsk żywiołowych. Ten poradnik jest narzędziem budowania populacyjnej odporności na niebezpieczeństwo - ocenił.

Kierwiński przypomniał, że prawie 5 mld zł w tym roku poprzez wojewodów trafi do samorządów, aby realizować najważniejsze zakupy wspierające ochronę ludności. Dodał, że środki te wkrótce zaczną być przekazywane. Wiceszef RCB płk SG Mariusz Marchlewicz przekazał, że niedługo w aplikacji mObywatel pojawi się kolejna zakładka, w której będzie dostęp do „Poradnika bezpieczeństwa”. - Będzie tam można sprawdzić wszystkie zawarte w poradniku treści, aby być przygotowanym na ewentualne niebezpieczeństwo - poinformował Marchlewicz. Dodał, że udział Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w tworzeniu „Poradnika bezpieczeństwa” jest częścią misji RCB polegającej na edukacji obywateli.

Poradnik, który ma trafić do mieszkańców to niewielka, 54-stronicowa broszura. Jest bogato ilustrowana. W poradniku są m.in. informacje dotyczące sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych. Dużo miejsca poświęcono powszechnemu obowiązkowi obrony ojczyzny, czy roli poszczególnych instytucji oraz społeczeństwa w czasie kryzysu. Znalazły się tam również informacje na temat udzielania pierwszej pomocy, czy zachowania w poszczególnych zagrożeniach, w tym w czasie pożaru, powodzi i ataku z powietrza, a także numery telefonów alarmowych.

Poradnik na razie przygotowano w wersji polskiej, ale docelowo mają być dostępne również wersje w innych językach.

Nad stworzeniem poradnika kryzysowego MSWiA, MON i RCB pracowały od początku roku. W prace zaangażowanych było prawie 60 ekspertów z różnych dziedzin. Broszura jest wzorowana m.in. na podobnym poradniku wydanym przez rząd Szwecji. (PAP)

Copyright