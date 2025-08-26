Na granicy polsko-białoruskiej ranny został żołnierz po wybuchu granatu hukowego
(akt. 1)
Data publikacji: 26 sierpnia 2025 r. 10:18
Ostatnia aktualizacja: 26 sierpnia 2025 r. 10:41
Fot. PAP/Michał Zieliński
Na granicy polsko-białoruskiej podczas udaremniania nielegalnego przekroczenia granicy przez migrantów został w poniedziałek wieczorem ranny polski żołnierz. Wybuchł granat hukowo-błyskowy i żołnierz doznał urazu ręki - poinformowała PAP ppłk Magdalena Kościńska z Dowództwa Operacyjnego RSZ.
Ppłk Kościńska poinformowała, że do zdarzenia doszło ok. godziny 20 w pobliżu miejscowości Czeremcha w woj. podlaskim.
- W trakcie udaremniania nielegalnego przekroczenia granicy przez grupę agresywnych migrantów żołnierz Zgrupowania Zadaniowego Podlasie odniósł obrażenia. Podczas użycia środków przymusu bezpośredniego wybuchł granat hukowo-błyskowy i żołnierz doznał urazu lewej ręki - powiedziała Kościńska.
Dodała, że granaty hukowo-błyskowe są na wyposażeniu wojska i są to środki przymusu bezpośredniego.
Na miejscu zdarzenia żołnierzowi udzielono pierwszej pomocy przedmedycznej. Został on przetransportowany do szpitala w Białymstoku, gdzie udzielono mu specjalistycznej pomocy. Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, stan żołnierza jest stabilny i dalej przebywa w szpitalu.
Na miejscu zdarzenia sprawę wyjaśnia Żandarmeria Wojskowa.
Odnosząc się we wtorek w rozmowie z WP.PL do tego zdarzenia wiceszef MON Paweł Zalewski mówił, że od dłuższego czasu wzrasta agresja i presja na tę część granicy. Jak dodał, zbudowana tam zapora jest skuteczna i przekroczenie granicy jest praktycznie niemożliwe, toteż migranci szkoleni przez białoruskie KGB i rosyjskie FSB są coraz bardziej agresywni. Jednocześnie wiceszef MON zaznaczył, że w związku ze zbliżającymi się rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami wojskowymi Zapad-2025, które odbędą się we wrześniu, „możemy spodziewać się wielu prowokacji”. (PAP)
Migranci raczej granatów nie mają. Może to sam żołnierz niewłaściwie obchodził się z tym "środkiem przymusu"?
ROGacze
2025-08-26 13:52:32
A gdzie byli w tym czasie ROGacze Bąkiewicza?
klemens
2025-08-26 13:46:02
to jakiś leworęczny nieudacznik , czy wpadł w panikę ?
@Sikorski był
2025-08-26 13:42:17
To akurat prawda. Nasi politycy zachowują się jak obrażone lale, a nie jak poważni dyplomaci. Chcemy czy nie Białoruś jest naszym sąsiadem, podobnie jak Rosja, i na razie, oficjalnie nie jesteśmy w stanie wojny żadnym z sąsiadów. Nie musimy się lubić, ale do rozmów powinniśmy siadać, zwłaszcza gdy sąsiad prosi. Zachowując się jak nadąsana lalunia, ten rząd pcha nas tylko do większego konfliktu. Myślałem że gorszej dyplomacji niż pis nie da się prowadzić, ale Sikorski powiedział potrzymaj mi piwo
patałachy
2025-08-26 13:37:50
Co za patałachy, żeby samemu swoim granatem się uszkodzić. Tacy żołnierze to nadają się do pilnowania schodów smoleńskich, a nie granicy kraju.
Fur Deutachland
2025-08-26 13:23:45
Von Thusk działa na POlecenie Urszulki i Niemiec
XUZ
2025-08-26 13:19:28
To rząd jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo granic Polski czyli THUSK ponosi winę za bierność wobec inżynierów którzy robią wojnę hybrydową
Zapora
2025-08-26 12:38:23
No ale strzelać nie wolno, to może niech lasso używają?
Sikorski był
2025-08-26 12:03:56
zaproszony do rozmów przez Białorusinów, ale nie chciał, narcyz z Chobielina. Z dyktatorem nie rozmawia. po czym do dyktatora zadzwonił osobiście Trump i sobie serdecznie pogadali. Z ministrami, którzy mieli (mają?) obce obywatelstwa, dzieci służą w obcej armii, żona pochodzi z sami wiecie skąd, to my daleko nie zajedziemy.
Nawrot nie pomaga
2025-08-26 11:42:56
A tymczasem Nawrocki wetuje ustawę o pomocy Ukraińcom, czym wspomaga siły rosyjskie, które tych migrantów na naszą wschodnią granicę wysyłają.
