Akt oskarżenia za znieważenie policjantów na przejściu granicznym Świnoujście–Ahlbeck

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec mężczyzny, który w czerwcu podczas protestu na przejściu granicznym znieważał policjantów. 26-latek był już wcześniej karany.

- Prokurator Rejonowy w Świnoujściu skierował do sądu akt oskarżenia wobec mężczyzny podejrzanego o publiczne znieważenie sześciu funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie - przekazała Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Do zdarzenia doszło 26 czerwca br. na przejściu granicznym Świnoujście – Ahlbeck, gdzie zorganizowano protest przeciwko napływowi nielegalnych imigrantów do Polski. Mężczyzna miał publicznie i bez powodu znieważać funkcjonariuszy policji, podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

- Podejrzany częściowo przyznał się do zarzucanego mu czynu oraz skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy złożenia wyjaśnień – przekazała Macugowska-Kyszka.

Za zarzucane podejrzanym przestępstwo grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 26-latek był w przeszłości karany sądownie.

Copyright