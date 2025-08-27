Środa, 27 sierpnia 2025 r. 
Data publikacji: 27 sierpnia 2025 r. 18:13
Ostatnia aktualizacja: 27 sierpnia 2025 r. 20:40
Akt oskarżenia za znieważenie policjantów na przejściu granicznym Świnoujście–Ahlbeck
 

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec mężczyzny, który w czerwcu podczas protestu na przejściu granicznym znieważał policjantów. 26-latek był już wcześniej karany.

- Prokurator Rejonowy w Świnoujściu skierował do sądu akt oskarżenia wobec mężczyzny podejrzanego o publiczne znieważenie sześciu funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie - przekazała Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Do zdarzenia doszło 26 czerwca br. na przejściu granicznym Świnoujście – Ahlbeck, gdzie zorganizowano protest przeciwko napływowi nielegalnych imigrantów do Polski. Mężczyzna miał publicznie i bez powodu znieważać funkcjonariuszy policji, podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

- Podejrzany częściowo przyznał się do zarzucanego mu czynu oraz skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy złożenia wyjaśnień – przekazała Macugowska-Kyszka.

Za zarzucane podejrzanym przestępstwo grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 26-latek był w przeszłości karany sądownie.

Komentarze

niebuszewo2
2025-08-27 19:50:24
Zostanie niezwłocznie ułaskawiony. Oczywiście pod warunkiem że Flota i Lechia nie będą wówczas miały kosy.
Zdzislaw
2025-08-27 19:47:04
Ciekawe że innych jakoś nie oskarżają. Może dlatego że z innej opcji?
A kolejka?
2025-08-27 18:48:35
Czy pani Kurdej-Szatan odpowie za znieważenie straży granicznej? Ten facet niedawno znieważył, a już jest akt oskarżenia. Powinno się jednak po kolei ciągać do sądów, a nie wpychać tego pana poza kolejnością.
Szok
2025-08-27 18:36:14
Zwrócił uwagę polskim milicjantom że niemieccy Policmajstry przewożą radiowozami nielegalnych emigrantów ?
Ślicznotka
2025-08-27 18:29:35
Ja szykuję akt oskarżenia przeciwko małemu zakompleksionemu hejterkowi co tu obraża innych komentatorów, a podpisał się publikując swoje pomyje pod znakiem "HEJT STOP! KOMENTUJ NIE OBRAŻAJ".
mieszane uczucia
2025-08-27 18:25:23
No i komu tu kibicować? Z jednej strony uważam, że nie powinno być czegoś takiego jak kary za "znieważenie" mundurowych, bo często te przepisy są nadużywane i stosowane w ramach zemsty na niepokornych, zwłaszcza jak ktoś złoży skargę na mundurowego. Ale z drugiej strony, uważam że tych pajaców od bąkala, co blokowali granice, powinno się ścigać i karać wszelkimi możliwymi sposobami.

